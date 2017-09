Rückstand sorgt für Leistungsschub

Rückblick auf den siebten Landesliga-Spieltag. Schwarzwälder Trainer analysieren ihre Spiele

Fußball-Landesliga: Auch nach dem siebten Spieltag mischen mit dem FC Schonach und dem FC 08 Villingen II zwei Schwarzwälder Vereine ganz oben an der Tabellenspitze mit. Am anderen Tabellenende scheint die DJK Donaueschingen langsam in Fahrt zu kommen.

Nach dem 8:3-Sieg des FC Schonach gegen Überlingen überwiegen bei Trainer Enrique Blanco die guten Eindrücke. „Wir haben schon in der ersten Halbzeit guten Fußball gespielt. Und wir haben zwei Nackenschläge weggesteckt“, sagt Blanco. Er denkt dabei an Gegentreffer in Minute 45 und 47. Das zeigt Blanco, „dass wir mental schon deutlich weiter als noch vor zwölf Monaten sind“. Statt einem Knacks haben die Rückstände für einen Leistungsschub gesorgt. „Wir haben uns vor allem nach dem 2:3 kurz nach Wiederbeginn einmal richtig durchgeschüttelt und dann die Antwort gegeben. So stelle ich mir das auch vor. Die Jungs geben nie auf. Diese Eigenschaft zeichnet uns aus.“ Bitter war hingegen, dass Julian Kaiser sich bei der 8:3-Führung eine Rote Karte einhandelte. Blanco: „Das ist manchmal etwas falscher Ehrgeiz. Wir haben das gleich nach dem Spiel unter vier Augen geklärt.“

Trotz des klaren 3:0-Erfolgs gegen Furtwangen bezeichnete Marcel Yahyaijan, Trainer des FC 08 Villingen II, den Auftritt seiner Mannschaft als „den bisher schlechtesten in der gesamten Saison“. Nicht gefallen hat Yahyaijan, „dass wir in punkto fußballerische Qualität und Einsatzbereitschaft nicht gezeigt haben, was die Mannschaft auszeichnet“. Offenbar haben einige Akteure den Gegner zu leicht genommen oder am Tabellenplatz gemessen. „Fünf bis sechs Spieler waren Totalausfälle. Sie hätte ich alle in der Pause auswechseln können“, ergänzt der Coach. Positiv zu bewerten sei allein die sichere Abwehrleistung. „Furtwangen hatte einen Schuss an den Innenpfosten und traf einmal das Außennetz. Mehr kam nicht, auch weil wir mehr nicht zugelassen haben.“

Dass die Villinger nicht ihr gewohnt starkes Spiel gegen den FC Furtwangen zeigten, lag für Markus Knackmuß, Spielertrainer der Bregtäler, in erster Linie an seiner Elf. „Wir haben Villingen nicht ins Spiel kommen lassen. Wir hatten 70 bis 80 Prozent Ballbesitz. Villingen macht aus drei Chancen drei Tore. Diese Effektivität haben wir aktuell leider nicht“, analysiert Knackmuß. Er musste kurzfristig in der Startelf auf Torjäger Jan Meier verzichten, der eine Nacht mit Fieber hinter sich hatte, schließlich aber die letzten 13 Minuten doch noch spielte. Bis zum Strafraum habe Furtwangen ein starkes Spiel gezeigt, doch der Torabschluss bleibt die größte Baustelle bei den Bregtälern. „Ich habe da auch kein Pauschalrezept. Wir werden sicherlich auch einmal belohnt“, ergänzt Knackmuß. Im Training klappe es mit dem Torabschluss gut. Dennoch war Knackmuß auch am Montag noch frustriert.

Die DJK Villingen hatte sich für das Stadt-Derby gegen Obereschach viel vorgenommen, doch die Umsetzung ließ viele Wünsche offen. „Beide Teams hatten wohl zu viel Respekt voreinander. Wahrscheinlich auch etwas Angst, das Spiel zu verlieren. Auch wir haben etwas gehemmt gespielt“, resümiert DJK-Trainer Ralf Hellmer. Ihm fehlte die letzte Entschlossenheit vor dem Tor. „Es gab kaum zwingende Chancen. Für mich war die Partie dennoch ein kleiner Schritt in die richtige Richtung“, ergänzt Hellmer. Ein großes Lob verteilte er an den eingewechselten Hermann Takuete, der seine Chance wohl genutzt hat. „Er hat mir gezeigt, dass er ein Spieler für die Startformation sein kann“, so Hellmer

Über eine Halbzeit spielte der SV Obereschach im Stadt-Derby in Überzahl, doch Kapital schlug die Elf von Trainer Mario Bibic daraus nicht. „Wir sind nie richtig in das Spiel gekommen. Da war zu wenig Tempo in unseren Aktionen“, bilanziert Bibic, der schon nach wenigen Minuten Roman Riegger verletzt auswechseln musste. Erfreut hat Bibic indes, „dass wir erstmals in der Liga zu Null gespielt haben“. Doch die Chancenverwertung lässt weiterhin Wünsche offen. „In Überzahl sollte da etwas mehr kommen. Wir hatten zu wenig Bewegung im Spiel gegen den Ball und haben auch unsere Angriffe schlecht ausgespielt.“ Obereschach hat nunmehr alle vier bisherigen Punkte auf Auswärtsreisen eingesammelt.

Mit dem zweiten Sieg in Folge hat sich die DJK Donaueschingen an die einstelligen Tabellenplätze herangearbeitet. Beim 6:1-Erfolg in Salem führte die Elf nach sieben Minuten schon mit 2:0. „Salem hatte nicht den besten Tag. So ehrlich müssen wir sein. Wir haben uns zeitweise in einen kleinen Rausch gespielt und das teilweise ängstliche Verhalten aus den ersten Spielen abgestellt. Der Aufwärtstrend geht weiter“, freut sich DJK-Trainer Christian Leda. Er belohnte sogar zwei Eigengewächse aus der zweiten Mannschaft mit einigen Einsatzminuten. Martin Beese und Kai Buckenberger gaben ihr Landesliga-Debüt. Der Sieg sei auch in der Höhe verdient gewesen. Leda weiß, dass die wirklichen Herausforderungen erst noch kommen, so am nächsten Sonntag mit dem Heimspiel gegen Schonach.

Der FC Löffingen kassierte in Walbertsweiler (0:3) bereits die dritte Niederlage in Folge und hat sich damit erst einmal von den Spitzenplätzen verabschiedet. Ausschlaggebend war eine ganz schwache Chancenverwertung. „Ich habe noch immer mächtig an dieser Niederlage zu knabbern“, sagte Trainer Tim Heine am Montag und ergänzt: „Nach den ersten 45 Minuten muss es 3:0 für uns stehen. Was wir da ausgelassen haben, ist unbeschreiblich. Andererseits haben wir auch Angriffe schlecht ausgespielt.“ Nach der Pause zeigte Walberstweiler, wie es geht. „Da haben wir kräftig mitgeholfen und den Gegner aufgebaut. Vor den ersten zwei Gegentreffern habe ich gleich eine ganze Fehlerkette gesehen.“ Schon unmittelbar nach dem Abpfiff war Heine in die Spielanalyse eingestiegen, denn: „So eine dumme Niederlage tut jedem Trainer weh.“