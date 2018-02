Regionalsport Schwarzwald Rückschlag für Aufsteiger TV St. Georgen

Auswärtsniederlage gegen SG Kappelwindeck/Steinbach. Theo Assfalg sieht rote Karte

Handball, Südbadenliga: SG Kappelwindeck/Steinbach – TV St.Georgen 30:23 (13:10). (jsi) Die Handballer aus St. Georgen kehrten am Sonntagabend ohne Punkte aus der Sportschule Steinbach zurück und verpassten damit die große Chance, den direkten Abstiegsplatz zu verlassen. Konkurrent Oberkirch hätte dies mit einer Niederlage am Vortag möglich gemacht.

Nach dem deutlichen 32:15-Hinspielsieg setzte es nun eine Niederlage mit sieben Toren Unterschied. "Wir sind sehr gut in die Partie gekommen und führten nach einer Viertelstunde mit 7:5", sagte St. Georgens Trainer Jürgen Herr und fügte an: "Ab dem 7:7 folgte der Bruch und unsere Leistung war fortan nicht mehr so gut. Außerdem agierte Kappelwindeck/Steinbach mit zunehmender Spieldauer mit einer offensiveren Abwehr." Trotz des von Herr angesprochenen Leistungsabfalls durften die Schwarzwälder auch nach der Halbzeitpause noch auf Auswärtspunkte hoffen. Mit einem 10:13-Rückstand beendeten die St. Georgener die ersten 30 Minuten und blieben somit in Schlagdistanz. "Für den zweiten Spielabschnitt hatten wir uns viel vorgenommen. Ich forderte eine bessere Rückzugsbewegung und mehr Bewegung im Angriff von meinen Jungs. Allerdings machte uns auch ein starker gegnerischer Torhüter einen Strich durch die Rechnung", bilanziert Herr den weiteren Spielverlauf.

Ungeachtet der starken Leistung des gegnerischen Torhüters offenbarten die St. Georgener vor allem im zweiten Durchgang auch eigene Schwächen. Herr: "In der Offensive vergaben wir zu viele Chancen und hinten wurden viele Bälle verloren." Ein weiterer Faktor für die Niederlage und somit der endgültige Knackpunkt im Spiel war Herr zufolge die doppelte Zwei-Minuten-Strafe für Theo Assfalg. Nach knapp 40 gespielten Minuten wurde der Schlüsselspieler im St. Georgener Team beim Stand von 15:19 mit einer roten Karte disqualifiziert und hatte Feierabend. Allgemein sahen die rund 200 Zuschauer viele Zeitstrafen.

Bereits im Vorfeld der Begegnung hatte Herr einen hungrigen Gegner erwartet. "Kappelwindeck/Steinbach hatte nach dem Ergebnis aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen. Meine Mannschaft war über die gesamte Spielzeit gesehen nicht voll da, was der Gegner eiskalt bestrafte und ausnutzte." Neben Jan Linhard und Lukas Holzmann fielen krankheitsbedingt auch noch Dominik Vetter und Mario Müller aus.

Rund 30 Zuschauer begleiteten die St. Georgener Handballer zum Auswärtsspiel nach Steinbach. Eigentlich hätten es noch einige Schlachtenbummler mehr sein sollen, doch der vorgesehene Bus war nicht erschienen. Nach dem 23:30 bleibt der TV St. Georgen Tabellenletzter. Es war ein bitterer Rückschlag, doch die Mannschaft auch weiterhin alle Chancen, die Klasse zu halten.

Torschützen für St. Georgen: Lermer (5), Bürk (5), Niklas Holzmann (4), T. Assfalg (3), Herrmann (3), Jan Holzmann (2), Waller (1).