Regionalsport Schwarzwald Rückkehrer beim FC Bad Dürrheim

Alexander German und Marcel Wetzig wieder bei den Kurstädtern

Fußball: Was sich in den vergangenen Tagen bereits abzeichnete, ist nun perfekt. Die Spieler Alexander German und Marcel Wetzig wechseln zur neuen Saison vom Landesligisten FC Schonach zum Verbandsligisten FC Bad Dürrheim. Beide haben bei den Kurstädtern bereits eine sportliche Vergangenheit. "Ich komme bereits zum dritten Mal zum FC Bad Dürrheim. Für mich ist Bad Dürrheim mit diesem Umfeld eine fußballerische Heimat mit Wohlfühlfaktor geworden. Ich freue mich auf die nächste Saison. Hier wurde eine gute Kaderplanung betrieben, was eine homogene und gut aufgestellte Mannschaft erwarten lässt", sagt der 28-jährige zweifache Familienvater German. Auch Wetzig spielte bereits in Bad Dürrheim. "Beim ersten Mal in Bad Dürrheim lief es für mich nicht wie erwartet. Ich bin zuversichtlich, in der kommenden Saison viel mit dem Team zu erreichen. Ich bin hungrig und möchte voll angreifen“ so der 29-Jährige. Beide folgen ihrem Trainer Enrique Blanco, der ebenfalls auch Schonach kommt. Mitte dieser Woche hatten die Kurstädter die Verpflichtung von Marco Lenti, Julian Kaiser und Gianvito Romeo (alle Schonach) bekannt gegeben. "German und Wetzig hatten schon bei ihrem vorherigen Auftritt in Bad Dürrheim bewiesen, dass sie menschlich und sportlich zu uns passen", sagte Bad Dürrheims Vorsitzender Albrecht Schlenker.