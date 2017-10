Regionalsport Schwarzwald RiderMan: Zanner und Rieping triumphieren

Radrennen in Bad Dürrheim ein Spektakel. An allen Tagen perfekte Bedingungen

Radsport: (rom) Der wohl spektakulärste RiderMan liegt hinter der Kurstadt Bad Dürrheim. Rund 2100 Finisher überquerten bei dem Drei-Etappenrennen, das zum 18. Mal ausgetragen wurde, die Ziellinie. „RiderMan 2017“ wurde Hanno Rieping (Team Strassacker). Schnellste Frau war, wie schon im Vorjahr, Beate Zanner (1. RC Jena). Im Rahmen des Radsportspektakels wurden auch die Weltmeisterschaften für Journalisten ausgetragen. Zahlreiche Zuschauer verfolgten die Wettbewerbe, die von Freitag bis Sonntag ausgetragen wurden.

Schon am Freitag wurde bei herrlichstem Spätsommerwetter das Einzelzeitfahren ausgetragen. Bei den Herren siegte Tom Walther vom Team „merkur-druck.com“ in 21:20:7 Minuten und sicherte sich das gelbe Leadertrikot in der Gesamtwertung des Drei-Etappenrennens. Einen Schweizer Tagessieg gab es bei den Frauen durch Jutta Stienen. In 23.41:6 Minuten verbesserte sie den Streckenrekord von Beate Zanner um sechs Sekunden.

Am Samstag ging das Etappenrennen für die 650 Tourstarter weiter. Es stand die zweite Etappe über 110 Kilometer und 1580 Höhenmeter auf dem Programm. In einem packenden Zielsprint setzte sich Hanno Rieping (Team Strassacker) knapp gegen seine Konkurrenten in der 17-köpfigen Spitzengruppe durch und übernahm nach dem zweiten Tag auch die Führung in der Gesamtwertung. Auf dem zweiten Tagesrang landete der Niederländer Frank Thomson vor Riepings Teamkollege Florian Anders. Bei den Damen setzte sich die Niederländerin Marina van Dijk aus einer Fünfer-Spitzengruppe heraus vor Beate Zanner und Vortagessiegerin Jutta Stienen durch, die damit aber ihre Gesamtführung verteidigte.

Zum sonnigen Finale am Sonntag gesellten sich zu den Etappenfahrern noch viele Tagesstarter dazu, sodass sich ein Feld von knapp 900 Teilnehmern auf die 87 Kilometer lange Strecke machte. Mit Christian Müller vom „Black Forest Team“ gab es am dritten Tag den dritten verschiedenen Tagessieger. In 2:07:53 Stunden sprintete Müller am schnellsten und siegte souverän vor Strassacker-Fahrer Kai Miebach und Daniel Knyss vom Team „merkur-druck.com“. Dies änderte allerdings nichts in der Gesamtwertung des RiderMan 2017. Erstmals feierte Hanno Rieping den prestigeträchtigen Sieg beim einzigen Etappenrennen im Rahmen des German Cycling Cup und lag am Ende 22 Sekunden vor seinem Teamkollegen Florian Vrecko sowie 35 Sekunden vor Karsten Klein vom Team „Deutsche Kinderkrebsstiftung“.

Bei den Frauen feierte Beate Zanner auf der dritten Etappe ihren heiß ersehnten Etappensieg. Als Solistin dominierte Zanner am Sonntag und siegte mit fast zwei Minuten Vorsprung vor ihren Konkurrentinnen Marina van Dijk und der bisherigen Leaderin Jutta Stienen, wodurch Zanner auch noch in der Gesamtwertung den Sprung auf das oberste Siegerpodest schaffte. Nach den drei Etappen lag Zanner in 5:43:43 Stunden nur 44 Sekunden vor Stienen und 1:01 Minuten vor der Niederländerin Alicja Verhagen, die damit ihren dritten Gesamtrang aus dem Vorjahr wiederholte.

Perfekte Bedingungen erlebten auch die fast 100 Journalisten aus 14 Nationen, die an den drei Tagen um insgesamt neun Weltmeistertitel kämpften. Erfolgreichste Nation waren die deutschen Gastgeber, die insgesamt viermal Gold, fünfmal Silber und viermal Bronze abräumten und so ihre „Heim-WM“ auch sportlich erfolgreich gestalteten. Höhepunkt der Weltmeisterschaft aus regionaler Sicht war die Silbermedaille des Villinger Lokalmatadoren Karl Rupp im Team Sprint am Samstagabend, bei dem er sich gemeinsam mit Uwe Stockburger und Christoph Allwang nur den siegreichen Niederländern geschlagen geben musste.

Rund um den RiderMan

Rund 700 Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf des RiderMan in und um Bad Dürrheim. Es war eine logistische Meisterleistung, die hier geboten wurde. Nicht zuletzt dank der guten Organisation ist der RiderMan ein fester Bestandteil von ambitionierten Radfahrern im In- und Ausland.

Auch eine Motorradstaffel mit rund 50 "Bikern" war im Einsatz. Sie sorgten für Absperrungen, hatten Trinkflaschen und Laufräder auf ihren "Mopeds" dabei. Zwar blickten die Biker manchmal etwas grimmig drein, aber keine Angst: Sie hatten nur Gutes im Sinn. Und der Spaß war ihnen beim Fahren mit teils über 50 Stundenkilometer auch innerorts anzusehen. (rom)