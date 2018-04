Regionalsport Schwarzwald Richtungweisendes Spiel für C-Junioren des FC 08 Villingen

Nachwuchs im Kellerduell gefordert. A- und B-Junioren des FC 08 begegnen Topteams

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – FC Emmendingen (Samstag, 16 Uhr). Ein schweres Programm müssen die A-Junioren des FC 08 Villingen derzeit abspulen. Nach der auch in der Höhe verdienten 1:6-Klatsche gegen den Verbandsliga-Spitzenreiter FV Lörrach-Brombach wartet mit dem Tabellenzweiten FC Emmendingen der zweite große Meisterschaftsaspirant auf die Nullachter. Trainer Emanuele Ingrao fordert eine klare Leistungssteigerung von seiner Mannschaft. „Gegen Lörrach waren wir immer einen Schritt zu spät in den Zweikämpfen. Wenn wir das nicht abstellen, wird es für uns ganz schwer. Emmendingen hat eine sehr, sehr starke Mannschaft.“ Hoffnung macht den Tabellenvierten das Hinspiel, als Emmendingen zwar loslegte wie die Feuerwehr, dann aber einbrach. „Sie haben starke 30 Minuten gespielt und 2:0 geführt. Danach waren sie aber platt, was uns in die Karten gespielt hat“, erinnert sich Ingrao, dessen Mannschaft am Ende noch mit 3:2 gewann. Ähnlich soll es auch am Samstag laufen. Thibaud Natschke (krank) ist noch fraglich. Zudem kann es sein, dass ein A-Junior bei der ersatzgeschwächten U23 aushelfen muss.

B-Junioren Verbandsliga: Bahlinger SC – FC 08 Villingen (Sonntag, 17 Uhr). Die Osterpause im Ligaalltag nutzte die Villinger U17 für einen Test gegen die A-Jugend der DJK Donaueschingen, der mit 2:6 ergebnistechnisch gründlich fehlschlug. Für Trainer Mustafa Gürbüz ist dies allerdings kein Grund zur Sorge. „Da wir am Tag zuvor das Pokalspiel gegen den Freiburger FC bestritten und einige Spieler beim Stützpunkt waren, haben wir auch Spieler der U16 eingesetzt“, erklärt der Übungsleiter. Alles andere als ein Testspiel wird die kommende Aufgabe beim klaren Tabellenführer. Der Bahlinger SC thront mit elf Punkten Vorsprung vor dem ersten Verfolger an der Spitze der Verbandsliga und ließ in dieser Saison erst fünf Punkte liegen. Gürbüz erinnert an das Hinspiel, als Bahlingen in einem zerfahrenen Spiel mit 2:0 gewann. „Es war keine gute Partie beider Mannschaften. Wir hatten aber gute Chancen und sind scharf auf das Rückspiel. Ich sehe uns auf Augenhöhe“, so Gürbüz. Das Trainergespann um Gürbüz, Ceylan und Silva kann personell aus den Vollen schöpfen.

C-Junioren Oberliga: MTV Stuttgart – FC 08 Villingen (Samstag, 16 Uhr). „Wir sind zum Siegen verdammt. Wir müssen um jeden Zentimeter kämpfen und ein Tor mehr schießen als der Gegner“, bringt 08-Trainer Haris Redzepagic die Situation vor dem Gastspiel der Villinger U15 beim MTV Stuttgart auf den Punkt. Beim Tabellenletzten braucht der Vorletzte dringend einen Dreier, um das rettende Ufer in Sichtweite zu behalten. Den Siegesdruck will der Trainer aber nicht auf seine Jungs übertragen. „Wir wollen den Druck so weit wie möglich von den Köpfen fernhalten.“ Ein Selbstläufer beim MTV wird es nicht. „Es ist immerhin ein Oberligateam. Dort ist es nicht leicht zu gewinnen. Ich fahre aber nicht in die Landeshauptstadt, um mir die Stadt anzuschauen. Ich will die drei Punkte mitnehmen“, betont Redzepagic, der auf keinen Spieler verzichten muss.