Regionalsport Schwarzwald Reitturnier in Königsfeld: Rytchev siegt souverän

Gute Leistungen am ersten Tag. Robin Weisser erfreut die Gastgeber

Reitsport: Die ersten Entscheidungen beim Reitturnier in Königsfeld sind gefallen. Der Sieg im ersten M** Springen ging an Rossen Rytchev auf Charisma (RV Epfendorf).

Der Freitag stand zunächst im Zeichen der Springpferdeprüfungen. In diesen Aufbauprüfungen für junge Pferde gingen schon die ersten Profis über die Hindernisse. Es folgte ein Springen der Klasse L. Hier trugen sich bereits 40 Reiterpaare in die Starterliste ein. Der Sieg ging hier an Christopher Herz vom RV Hofgut Mahlspüren. Weiter auf dem Programm stand eine geschlossene L-Prüfung. Zur Freude der Besucher holte sich Robin Weisser vom gastgebenden Verein auf Campari Estivo den ersten Platz.

Die Hindernisse wurden im Anschluss auf ein M** Niveau gelegt. Zahlreiche namhafte Reiterpaare trugen sich in die Starterliste ein. Es war ein erster Vorgeschmack auf das, was am Samstag und Sonntag noch kommt. Rossen Raytchev und seine Charisma demonstrierte mit einem Husarenritt, was sie leisten können. Sie siegten mit fast zehn Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten Manuel Feige vom RV Singen und C´est Roberto. Auch Niklas Krieg vom RuF Donaueschingen war bereits zum Auftakt am Start. Er sicherte sich auf Chacco´s Gladdys Rang fünf.

Am heutigen Samstag geht es ab 8 Uhr über die Hindernisse. Diese werden um 16.30 Uhr erstmalig beim Turnier in Königsfeld auf die Klasse S hochgezogen. Auch am Sonntag beginnt das Turnier 8 Uhr. Das Finale steigt um 16 Uhr mit einer Springprüfung Klasse S* mit Siegerrunde. Die Ergebnisse:

Springpferde A**: 1. Constanze Pape, Hermes (RV Jettingen), 2. Constanze Pape, Kalou (RV Jettingen), 3. Andrea Korver, Ecorado (PSZ Königsfeld), 3. Niklas Krieg, Hermine (RuF Donaueschingen, 5. Niklas Krieg, Alexis (RuF Donaueschingen). Springpferde L: 1. Constanz Pape, Kalou (RV Jettingen), 2. Nina Lange, Fosbury Flop (RC Hofgut Albführen), 3. Robin Weißer, Cascada de Lux (PSZ Königsfeld). Springpferdeprüfung Klasse L: 1. Constanze Pape, Crysta (RV Jettingen), 2. Juliane Rabold, Loosey goosey (RV Mindelsee), 3. Armin Engelhardt, Querly Anne (RSG Riedwiese Fischbach), 3. Manuel Wilks, Aston de Looz (RV Deißlingen). Springprüfung Kl. L: 1. Christopher Herz, Parabelle (RV Hofgut Mahlspüren), 2. Maximiliane Scheidel, Sara Blue (RFV Hochwald), 3. Armin Engelhardt, Laptop (RSG Riedwiese Fischbach), 4. Kim Carolin Müller, Cahplin (RSG Riedwiese Fischbach). Springprüfung Kl. L: 1. Robin Weisser, Campari Estivo (PSZ Königsfeld), 2. Eckhard Schäfer, Chan Tau (RV Mönchweiler), 3. Eckhard Schäfer, Arusha (RV Mönchweiler), 4. Andree Haller, Alonso (RuF Donaueschingen). M** Springen: 1. Rossen Raytchev, Charisma (RV Epfendorf), 2. Manuel Feige, C´est Roberto (RV Singen), 3. Alexander Ziegler, Carentos (RFV Hochwald), 5. Niklas Krieg, Chacco´s Gladdys (RuF Donaueschingen).