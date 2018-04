Reiner Scheu setzt auf den Trend

Verbandsligist FC Bad Dürrheim spielt am Sonntag beim FV Lörrach-Brombach

Fußball-Verbandsliga: FV Lörrach-Brombach – FC Bad Dürrheim (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Auf den ersten Blick steht am Sonntag für die Bad Dürrheimer ein Duell auf Augenhöhe an. Der Gastgeber hat nur vier Punkte mehr auf der Habenseite. Dem gegenüber steht allerdings die große Heimstärke des Neulings, der zu Hause sieben von zehn Spielen gewann. Erst Ende März musste sich dort der Tabellenzweite Freiburger FC (1:2) geschlagen geben. Hinzu kommt, dass die Gastgeber personell deutlich mehr Möglichkeiten haben als die Gäste aus der Kurstadt.

Vier Punkte holten die Dürrheimer aus den vergangenen zwei Partien, gar zehn aus den sechs Spielen nach der Winterpause. Damit hat das Team von Trainer Reiner Scheu zwischenzeitlich sogar die Abstiegsplätze verlassen. Die Form scheint zu stimmen, was auch für die Partie in Lörrach Hoffnung macht. „Wenn wir an die guten Spiele zuletzt anknüpfen, die Partie gegen Hofstetten klammere ich einmal aus, werden wir nicht chancenlos sein. Zumindest ein Punkt ist möglich“, betont Scheu. Wie es geht, zeigte seine Elf im ersten Saisonvergleich, der 1:1 endete.

Elf der 18 Verbandsligisten müssen noch um den Ligaerhalt fürchten. Dazu gehören auch die Lörracher. Somit ist klar, dass auch für die Gastgeber einiges auf dem Spiel steht. Dürrheim hat aktuell die etwas bessere Offensive, Lörrach kassierte weniger Gegentreffer.

Leichte Entwarnung gibt es bei den Kurstädtern im personellen Bereich. Joshua Woelke und Nico Tadic, die gegen Hofstetten nach 45 Minuten angeschlagen vom Platz mussten, haben unter der Woche leicht trainiert. Jonas Schwer ist nach sechswöchiger Pause am Montag wieder ins Training eingestiegen, für die Star-Elf aber noch kein Thema. Wieder dabei ist Felix Schaplewski, der gegen Hofstetten aus beruflichen Gründen fehlte. Raphael Bartmann wird wieder etwas offensiver agieren. Scheu nahm den Spieler aus der Vierer-Abwehrkette heraus, was sich zuletzt als gute Lösung erwies. Auch der junge Julian Rönnefarth, der gegen Hofstetten erstmals traf, ist ein Kandidat für die Anfangself. Bei ihm erhofft sich Scheu noch etwas mehr körperliche Robustheit.

Holder hört auf

Nachdem Trainer Reiner Scheu schon im Januar seinen Abschied beim FC Bad Dürrheim angekündigt hatte, wird auch sein Trainer-Assistent Frank Holder den Verein nach dem letzten Spieltag verlassen. Holder arbeitete fünfeinhalb Jahre mit Reiner Scheu erfolgreich zusammen. „Wir hatten eine schöne Zeit und ich habe viel gelernt“, sagt Holder. Eine Position als Cheftrainer bei einem anderen Verein strebt Holder aktuell nicht an. „Als Co- oder Torwarttrainer könnte ich es mir vorstellen, wenn es ein entsprechendes Angebot gibt“, ergänzt Holder.