Regionalsport Schwarzwald Reiner Scheu: "Wir machen dumme Fehler und sind zu brav"

FC Bad Dürrheim rutscht weiter ab und muss noch möglichst dreimal siegen

Fußball-Verbandsliga: (daz) Für den FC Bad Dürrheim ist es am Wochenende so gekommen, wie es Trainer und Mannschaft befürchtet hatten. Durch die eigene 0:3-Niederlage beim 1. FC Rielasingen-Arlen und die gleichzeitigen Punktgewinne der Konkurrenten im Abstiegskampf, hat sich die Ausgangslage der Kurstädter deutlich verschlechtert. Mit Mörsch, Stadelhofen und Denzlingen haben gleich drei Konkurrenten die volle Punktzahl eingesackt. Allein der SV Kuppenheim, am kommenden Samstag in Bad Dürrheim zu Gast, musste auf eigenem Platz drei Punkte abgeben. Bad Dürrheim hat einen Tabellenplatz verloren.

„Wir waren in Rielasingen wieder einmal viel zu brav. Hinzu kommt, dass wir ganz dumme Gegentreffer bekommen. Die Spieler sind exakt eingeteilt und verlassen dann dennoch ihre Positionen. Diese Geschenke nehmen deutlich stärkere Mannschaften nur zu gern an. Sie lauern geradezu darauf“, macht Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu deutlich. Natürlich reisten die Kurstädter als klarer Außenseiter an, doch etwas mehr Gegenwehr hatte der Fußball-Lehrer durchaus erwartet. Anderseits könne man von Spielern wie Nico Tadic, der zuletzt länger pausieren musste, nicht erwarten, dass sie gleich wieder bei hundert Prozent und die Initiative und das Spiel an sich reißen.

Scheu versuchte mit einem Doppelwechsel nach etwas mehr als einer Stunde neue Akzente zu setzen, doch zu der Zeit führten die Gastgeber schon mit 2:0. Nach dem dritten Treffer wechselte der Gastgeber gleich vier Mal binnen kurzer Zeit, wodurch der Spielfluss etwas verloren ging. Richtig gute Chancen erspielten sich die Kurstädter indes bis auf einen Aluminiumtreffer von Sime Fantov aber nicht.

Drei Spiele bleiben nun noch, um einen Abstieg zu verhindern. Richtungweisend wird schon am Samstag die Partie gegen Kuppenheim. Es folgt am Mittwoch danach die Partie beim noch schlechter platzierten FC Singen, bevor zum Abschluss der SC Lahr in Bad Dürrheim erwartet wird. Mit neun Punkten wären die Kurstädter wieder gut im Geschäft, aber die neun Punkte lassen sich leichter hinzureden als wirklich erkämpfen. „Realistisch gesehen, kann aktuell nur der fünftletzte Platz unser Ziel sein. Der würde bei einem Oberliga-Aufstieg des Vizemeisters zum Klassenerhalt langen“, ergänzt Scheu und mag aktuell nicht an mehr glauben. „Schon der fünftletzte Platz wird schwer zu erreichen sein. Die Mannschaften, die mit uns um den Ligaverbleib spielen, haben offenbar die zweite Luft bekommen und sind in einer guten Form. Wir werden die Partie gegen Kuppenheim konzentriert vorbereiten. Vielleicht würden uns drei Punkte den nötigen Rückenwind geben“, hofft Scheu. Kuppenheim hat aktuell nur drei Punkte mehr. Und vielleicht hilft auch Rielasingen, sollte die Elf in Denzlingen gewinnen. Denzlingen war am Samstag mit dem Erfolg in Neustadt an den Bad Dürrheimern vorbeigezogen.