Regionalsport Schwarzwald Reiner Scheu: "Unsere schwierigste Saison"

Verbandsligist FC Bad Dürrheim hat nach zehn Spielen lediglich zehn Punkte auf dem Konto

Fußball-Verbandsliga: Der FC Bad Dürrheim verkaufte sich bei der 1:4-Heimniederlage gegen Spitzenreiter SV Linx besser, als es die Tabellenkonstellation im Vorfeld vermuten ließ. Lange ärgerten die Kurstädter den Favoriten, bevor dieser abgezockt zwei Treffer in der Schlusshase der Partie erzielte. „Mich ärgern die zwei Gegentore aus zwei Gründen. Einmal verfälscht das Ergebnis unser gutes Spiel und andererseits sollten wir auf das Torverhältnis schauen. Bei der engen Konstellation in der zweiten Tabellenhälfte kann das Torverhältnis noch eine wichtige Rolle spielen“, sagt Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu.

Die Kurstädter sind durch die Niederlage wieder auf den ersten der fünf möglichen Abstiegsplätze gerutscht. Einmal mehr gab es am vergangenen Wochenende wieder Ergebnisse, die keiner erwartet hatte. Zum Beispiel der 4:0-Erfolg von Radolfzell in Denzlingen oder das 5:1 der Kuppenheimer in Singen. Somit trennen den SV Endingen auf Platz sechs nur fünf Punkte vom SV Kuppenheim auf Rang 16. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass rund ein Drittel der Verbandsligisten im Kampf um den Klassenerhalt kämpfen muss. Auch deshalb hat Scheu das Torverhältnis fest im Blick.

Die positive Entdeckung der Partie war der junge Julian Rönnefarth, der gegen Linx ohne Nervosität spielte und jetzt von Scheu wohl öfters zur Verbandsliga-Elf eingeladen wird. Auch Sheriff Bah und Amza Ouvotagba scheinen sich in der Abwehr besser zu finden, wenngleich noch viele Leichtsinnsfehler im Spiel sind. Dahinter aber tun sich Lücken auf, die Scheu Sorgen bereiten. „Uns fehlte der Konkurrenzkampf. In einem Mannschaftssport ist das tödlich. Viele Spieler wissen, dass sie ihren Platz sicher haben.“ Möglicherweise wird der Kampf um die Positionen in der zweiten Saisonhälfte etwas härter, wenn Raphael Bartmann und Hendrik Berg zurückkehren.

Noch aber muss Scheu mit dem Personal leben, das er zur Verfügung hat. Ausfälle wie der von Felix Schaplweski am Samstag wiegen schwer, zumal der Kapitän wegen eines Studiums zukünftig noch öfters an Samstagen fehlen wird.

Mit Stadelhofen, Mörsch und Neustadt warten nun drei Gegner auf die Kurstädter, die alle einen ähnlich bescheidenen Start hingelegt haben. Scheu ist sich sicher, dass sich in diesen Partien zeigen wird, wohin die Reise geht. Zwar hat der Fußball-Lehrer keine persönliche Marschtabelle aufgestellt, aber zehn Punkte nach zehn Spielen sind alles andere als beruhigend. „Wir sind aktuell in der schwierigsten Situation seit dem Aufstieg. In der Liga zu bleiben, wird sehr schwierig.“ Kleiner Lichtblick für Bad Dürrheim: Unter der Woche kommen mit Schaplewski, Sime Fantov und Eduard Mladoniczky drei Spieler zurück, von denen die ersten zwei Kandidaten für einen Einsatz in der Start-Elf sind.