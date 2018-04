Regionalsport Schwarzwald Reiner Scheu: "Unsere Tore waren keine Zufallsprodukte"

FC Bad Dürrheim zeigt über Ostern zwei starke Leistungen, nimmt aber nur einen Zähler mit

Fußball-Verbandsliga: Mindestens einen Zähler hatte sich Reiner Scheu, Trainer des FC Bad Dürrheim, aus den zwei Spielen am Osterwochenende gewünscht. Der Fußballlehrer dachte im Vorfeld eher an die erste Partie in Auggen, doch da unterlag seine Elf mit 1:2 Toren. Gepunktet wurde am Ostermontag mit dem 3:3 gegen den Freiburger FC, nach einer fast schon unglaublichen 3:0-Halbzeitführung. „Es gibt keinen Grund, den Punkten nachzutrauern. Wir haben zwei überzeugende Spiele abgeliefert. Dass uns am Montag irgendwann die Kraft ausgehen wird, damit musste ich rechnen. Wir haben wieder mal gezeigt, dass wir auch gegen die Top-Teams der Liga mithalten können“, resümierte Scheu.

Schon am Samstag in Auggen war ein Punktgewinn möglich. Ein guter Torhüter der Gastgeber und eine weniger gute Chancenauswertung mündeten in der Niederlage. Für Scheu kommt noch ein dritter Aspekt hinzu: der Schiedsrichter. „Ich sage nie etwas zu den Unparteiischen, aber was sich eine Minute vor dem Abpfiff in Auggen abgespielt hat, ist nicht nachzuvollziehen. Selim Altinsoy wird unmittelbar vor der Torlinie fast der Kopf abgeschlagen, und es gibt indirekten Freistoß. Einen klareren Elfmeter gibt es nicht“, ärgert sich Scheu. Der Freistoß brachte indes nichts ein.

Die körperlichen Belastungen und die Benachteiligung vom Samstag steckten die Kurstädter am Montag gegen den Tabellenzweiten aus Freiburg ausgezeichnet weg. Die 3:0-Halbzeitführung war für Außenstehende kaum nachvollziehbar. Sie hatten eher mit einem umgekehrten Zwischenergebnis gerechnet – und sich gründlich getäuscht. Scheu: „Wir haben eine tolle Leistung gezeigt und alle drei Treffer schön herausgespielt. Nicht ein Treffer war ein Zufallsprodukt. Da hat meine Elf ihre Qualität gezeigt.“

Freiburg hatte allerdings einen entscheidenden Vorteil. Die Elf konnte personell nachlegen, die Kurstädter nicht. „Wir haben bei den ersten zwei Gegentreffern nachgeholfen, zwei ganz dumme Tore. Darüber habe ich mich etwas geärgert. Letztlich war die Kraft weg und wir haben den Schlusspfiff förmlich herbeigesehnt“, ergänzt Scheu. Abgesehen von den zwei Gegentreffern habe sich seine Mannschaft sehr achtbar geschlagen und gleichzeitig den Nichtabstiegsplatz verteidigt, wobei Scheu nicht zuletzt wegen der angespannten Personalsituation für das kommende Wochenende gegen Hofstetten Bedenken anmeldet. Bereits im Vorfeld hätten schon wieder Spieler abgesagt.