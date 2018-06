Regionalsport Schwarzwald Reiner Scheu: Ich bin immer vorangegangen

Seit Sonntag ist die Saison 2017/18 in der Fußball-Verbandsliga beendet. Noch ist unklar, ob der FC Bad Dürrheim in der Liga bleibt oder absteigen muss. Alles hängt vom Abschneiden des Vizemeisters Freiburger FC in der Aufstiegsrunde zur Oberliga ab. Der SÜDKURIER zog mit dem scheidenden Trainer Reiner Scheu eine Bilanz

Herr Scheu, nach sechs Jahren als Trainer beim FC Bad Dürrheim wissen Sie nicht, ob Sie eine Verbands- oder Landesliga-Elf abgeben. Ein beunruhigendes Gefühl?

Unser Ziel war es, keinen direkten Abstiegsplatz zu belegen. Ich habe es fast geahnt. Natürlich hätte ich mich gern mit dem sicheren Klassenerhalt verabschiedet.

Das Minimalziel war seit Wochen zumindest dieser fünftletzte Platz, um den direkten Abstieg zu vermeiden. Ist diese Platzierung wirklich ein Erfolg?

Nach der schwierigen Vorrunde und der chaotischen Rückrunde ist es durchaus ein Erfolg, jetzt noch die Chance auf den Klassenerhalt zu haben.

Sie haben seit Monaten auf die unbefriedigende Personalsituation hingewiesen. Hatten Sie nie den Gedanken, vorzeitig hinzuschmeißen?

Nach dem Abgang von Angreifer Akgün der Winterpause habe ich mir tatsächlich überlegt, ob ich aufhöre. Vielleicht hätte ich es sogar machen müssen. Was danach kam, hat unheimlich viele Nerven und Energie gekostet. Mit einem Mini-Kader 18 Wochen zu arbeiten war sehr hart. Heute bin ich froh, dass ich es durchgezogen habe. Ich hatte dem Vorsitzenden Albrecht Schlenker mein Wort gegeben, zu bleiben, und habe dieses Wort gehalten.

Die Personalsorgen zogen sich wie ein roter Faden durch die Saison, wobei Ihnen Kritiker vorwerfen, in den vergangenen Jahren viel zu wenig auf den eigenen Nachwuchs gesetzt zu haben. Wie stehen Sie dazu?

Es gab in Bad Dürrheim so gut wie keine Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, die für die Verbandsliga infrage kamen. Einzig Dennis Becker hatte diese Qualität und ihn habe ich geholt. Es gibt sie nicht. Über derartige Vorwürfe von Kritikern kann ich nur lachen.

Sie haben sechs Jahre in Bad Dürrheim gearbeitet. Was bleibt hängen?

Im Moment nur das Abschneiden der beendeten Saison. Und das ist unbefriedigend. Natürlich hatten wir zuvor fünf schöne Jahre mit einstelligen Tabellenplätzen, die uns kaum zugetraut wurden. Wir haben mit einem kleinen Etat und großem Engagement viel bewegt.

Wie sehen Sie die Perspektive des FC Bad Dürrheim?

Dazu möchte ich mich nicht groß äußern. Nur so viel: Es gibt viel zu tun, denn es gibt mehrere Baustellen.

Bleiben auch positive Erkenntnisse?

Natürlich. Ich durfte mich immer auf die Zusammenarbeit mit Co-Trainer Frank Holder und Torwart-Trainer Torsten Deckert verlassen. Die meiste Zeit hat es viel Spaß gemacht. Ich bekomme heute noch Rückmeldungen von ehemaligen Spielern, die sich für die Zusammenarbeit bedanken. Das sind schöne Erkenntnisse.

Die negativen Erinnerungen aus der vergangenen Saison scheinen aber zu überwiegen

Wir haben eine Saison hinter uns, in der es Dinge gab, die ich nicht kannte. Ich denke an den Spielerstreik oder an die Absage eines Verbandsliga-Spiels. Hinzu kam, dass schon die Auswahl der Neuzugänge unglücklich verlief. Ich denke an die ständigen Abholaktionen der beiden afrikanischen Spieler. Oder an Adem Sari, der als Neuzugang keine einzige Minute für uns gespielt hat. Da ist doch einiges in den neun Monaten zusammengekommen, was andere in Jahren nicht erleben.

Es klingt, als seien Sie auch etwas froh, dass es nun vorbei ist?

Der Abstiegskampf hat unheimlich gezehrt. Immer wieder stand die Frage im Mittelpunkt, welche Spieler stehen zur Verfügung. Ich bin immer vorangegangen. Ich habe alles eingebracht, was du als Trainer einbringen kannst. Aber dann gab es auch kurzfristige Absagen von Spielern, die das ausgearbeitete Konzept reif für den Papierkorb machten. Ich freue mich jetzt auf eine Pause und hoffe und wünsche, dass Bad Dürrheim in der Liga bleibt. Es wäre ein schöner Abschluss.

Wie sieht Ihre sportliche Zukunft aus? Übernehmen Sie eine neue Aufgabe?

Ich werde dem Fußball erhalten bleiben, möglicherweise in einer anderen Funktion. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die ich gerade sondiere.

Schließen Sie ein Comeback als Trainer aus?

Auf keinen Fall. Ich hatte immer Anfragen und wenn eine reizvolle Aufgabe kommen sollte, werde ich mir das sehr gut überlegen.