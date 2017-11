Regionalsport Schwarzwald Reiner Scheu: "Es wurde viel Quatsch berichtet"

Verbandsligist FC Bad Dürrheim schließt Vorrunde auf einem Abstiegsplatz ab

Fußball-Verbandsliga: (daz) Durch die jüngste 0:3-Niederlage in Lahr verpasste der FC Bad Dürrheim das Ziel, zum Abschluss der Vorrunde die Marke von 20 Punkten zu knacken. Immerhin gab es für Trainer Reiner Scheu wieder einige neue (und alte) Erkenntnisse. So spielte seine Elf die wohl besten ersten 45 Minuten in der Saison. Besorgniserregend ist indes die Abschlussschwäche, die den Kurstädtern eine weitaus bessere Ausgangslage gekostet hat.

Nicht wenige Fans, Trainer und Funktionäre anderer Vereine schauten mit Spannung der Partie entgegen, denn der Trainingsstreik der Spieler am vergangenen Dienstag wegen ausgebliebener Aufwandsentschädigungen haben für ein öffentliches Aufsehen gesorgt, mit dem kein Spieler vorher gerechnet hatte. Für Scheu stand es "außer Frage", dass am Donnerstag wieder alle Spieler zum Training erscheinen und der Fußball-Lehrer behielt Recht. "Wir sind uns alle einig, dass das Thema viel zu hoch gehangen wurde. Von der Mannschaft war es aus meiner Sicht ein Hilfeschrei, der möglicherweise auch in anderen Vereinen vorkommt, nur eben bei uns deutlich zu stark öffentlich gemacht wurde", ergänzt Scheu. Am Donnerstag sei der Spielerstreik kein Thema mehr gewesen und die Elf habe die Normalität in den Mittelpunkt gestellt und gut trainiert.

Auch vor dem Spiel am Samstag in Lahr wurde mit keiner Silbe mehr vom vergangenen Dienstag gesprochen. Möglicherweise auch, weil zwischen Mannschaft und Vereinsführung eine Vereinbarung getroffen wurde, wie der Verein die berechtigten Nachzahlungen leisten will. Scheu: "In diesem Zusammenhang wurde von so viel Quatsch berichtet. Von riesigen Geldüberweisungen für Spieler und von Summen, die wir nicht verstehen können. Es geht einzig und allein um Aufwandsentschädigungen für die Spieler, von denen einige weite Wege in Kauf nehmen, um für den FC Bad Dürrheim zu spielen."

Das Thema ist durch und in Bad Dürrheim haben längst die Vorbereitungen auf das kommende Spiel in Kehl begonnen. Spielt die Elf dort 90 Minuten so wie in Lahr 45 Minuten, werden die Kurstädter nicht chancenlos sein. Scheu wird in dieser Woche nochmals Standards trainieren, vor allem Eckbälle. "Ich habe in Lahr von den Gastgebern gesehen, dass da jeder Eckball Gefahr bringt. Wir sind davon weit entfernt. Nicht selten leiten wir mit Eckbällen Konterangriffe ein." Scheu will keinem Spieler bewusst schlechte Standards unterstellen, doch schon da zeige sich, welch große Unterschiede es in der Liga gibt.