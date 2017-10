Regionalsport Schwarzwald Reichmann kehrt mit Hattrick zurück

Zehnter Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 2. Siegesserie des SSC Donaueschingen gerissen

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Mit dem fünften Sieg in Folge hat sich der FC Pfohren auf Rang zwei geschoben. Der Rückstand zu Tabellenführer Hinterzarten beträgt drei Punkte. Am Sonntag feierte die Elf von Trainer Dominic Häring einen 3:1-Erfolg in Bäunlingen. „Wir waren keinesfalls die cleverere, sondern einzig und allein die glücklichere Elf. Bei den vielen Bräunlinger Chancen kann das Spiel auch ganz anders ausgehen.“ Mann des Tages war Fabian Reichmann mit seinem Hattrick. Nach drei Wochen Abwesenheit war Reichmann erst am vergangenen Dienstag wieder ins Training eingestiegen. Häring: „Besser geht es nicht. Reichmann ist zurück.“ Verzichten mussten die Pfohrener auf den gesperrten Sebastian Boma. Zufrieden war Häring nur mit den Leistungen in der zweiten Halbzeit.

Auch am Dienstag lag Uwe Müller, Trainer des FC Bräunlingen, die Heimniederlage gegen Pfohren noch schwer im Magen. Müller: „Es wird noch einige Tage dauern, bis ich das verdaut habe. Wir stehen zwei Meter vor dem Torhüter und schießen ihm in die Arme. Dazu kommen weitere erstklassige Möglichkeiten, die wir alle auslassen. Und schließlich laden wir Pfohren zum Toreschießen ein. Wir haben es verpasst, die Partie in den ersten 30 Minuten zu entscheiden“, ärgert sich Müller. Pfohren habe später entschlossener agiert. Deshalb ist sich Müller sicher: „Pfohren wird bei der Vergabe des Meistertitels ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen.“

Nach zuletzt fünf Siegen in Folge ging der SSC Donaueschingen am Samstag mit einem 1:1 gegen Hüfingen vom eigenen Platz. Die Schellenberger vergaben damit die Chance, auf Platz zwei zu springen. Trainer Thomas Minzer hat aktuell einige Sorgen, da Stammspieler ausfallen. „Ich hatte wegen der Personalsituation mit einem schweren Spiel gerechnet. Hüfingen hat es gut gemacht und verdient einen Zähler mitgenommen. Wir sind weiterhin sieben Spiele in Folge ungeschlagen und halten den Kontakt zur Tabellenspitze“, sagt Minzer. Dass die Ausfälle gerade in einer englischen Woche passieren, schmeckt dem Trainer überhaupt nicht, denn am heutigen Mittwoch geht es nach Öfingen. Minzer: „Wir haben bewusst auf einen großen Kader verzichtet. Die Spieler, die auflaufen, haben mein Vertrauen.“

Eigentlich liegt der SSC Donaueschingen dem FC Hüfingen überhaupt nicht. „Wir haben uns dort immer schwer getan. Diesmal haben wir es taktisch richtig gut gemacht und hatten Donaueschingen sogar am Rande einer Niederlage“, bilanziert Trainer David Invernot. Der Punkt sei daher als verdient einzustufen. Invernot hat erkannt, dass sich in Hüfingen in den vergangenen fünf Wochen vieles zum Guten verändert habe. Noch aber sei die Mannschaft nicht aus der gefährlichen Tabellenregion heraus. Invernot: „Wir haben bisher nahezu ausschließlich gegen Mannschaften der oberen Tabellenhälfte gespielt. Jetzt kommen die Gegner, mit denen wir auf Augenhöhe sind und gegen die wir uns einiges ausrechnen.“

Nach zuletzt vier Niederlagen feierte der TuS Oberbaldingen mit dem 4:1 in Göschweiler wieder einen Sieg. „Wir waren in den vergangenen Wochen nicht im Tal der Tränen. Wir haben die Lehren aus den verlorenen Spielen gezogen“, sagt Trainer Bernhard Stern. Er hatte in Göschweiler vom Anpfiff weg ein gutes Gefühl, obwohl seine Elf nach drei Minuten mit 0:1 hinten lag. „Wir haben bereits vor dem Gegentreffer gezeigt, wer Chef im Ring ist. Letztlich war der Sieg nie in Gefahr. Vor allem für die Seele tat das gut“, ergänzt Stern.

Beim SV Göschweiler, seit dem Wochenende Tabellenletzter, gibt Trainer Franco de Rosa die Hoffnung nicht auf. „Wir müssen weiterhin an uns glauben. Ich gehe gerne voran, denn ich glaube an uns.“ Gegen Oberbaldingen habe seine Elf die schnelle Führung nicht genutzt, um Sicherheit zu bekommen. „Es ist Woche für Woche das gleiche Thema. Wir leisten uns individuelle Fehler, die sofort bestraft werden. Das ist für mich eine Frage der Konzentration“, ergänzt de Rosa, um gleich wieder deutlich zu werden. „Wir werden am Mittwoch in Eisenbach punkten. Wir brauchen einen Sieg, um die Wende zu schaffen.“

Achtbar schlug sich der SV Öfingen beim Tabellenführer Hinterzarten. Zwar gab es keinen Punkt, aber die 0:1-Niederlage ist sicherlich zu verkraften. „Hinterzarten war bisher die stärkste Elf, gegen die wir gespielt haben. Mit dem nötigen Quäntchen Glück wäre ein Punkt machbar gewesen. Wir haben sehr gut gespielt und die Partie über weite Strecken offen gehalten“, resümiert Interimstrainer Thomas Klimmer, der bis zur Winterpause im Amt bleiben wird. Klimmer hat in den vergangenen Wochen einen deutlichen Auswärtstrend erkannt und hofft, sich noch vor Weihnachten mit einem Nichtabstiegsplatz zu verabschieden. Dann soll ein neuer Trainer die Öfinger übernehmen.