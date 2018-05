Regionalsport Schwarzwald Redzepagic denkt an Heynckes

Saisonfinale der Villinger Juniorenmannschaften. C-Jugendtrainer beendet Trainerkarriere

Fußball-Verbandsliga, A-Junioren: SG Kuppenheim – FC 08 Villingen (Sonntag, 13.15 Uhr). (mst) Im letzten Punktspiel der Saison will der FC 08 den fünften Tabellenplatz verteidigen. Trainer Mustafa Gürbüz kann und will lediglich auf drei A-Jugendliche zurückgreifen. Fast der komplette Kader wird aus U17-Spielern bestehen. "Wir wollen die jungen Spieler an das Niveau in der A-Jugend heranführen", so Gürbüz. Kuppenheim kämpft noch um den Klassenerhalt und stellt mit 74 Toren die beste Offensive der Liga. Ihre mit 51 Gegentreffern anfällige Defensive macht eine Spitzenposition unmöglich. "Wir wollen kompakt stehen und ihre Offensive vor Probleme stellen. Ich möchte ein vernünftiges Spiel sehen", fügt der Coach an.

Am Montag reisen die A-Junioren als Saisonabschluss nach Barcelona, um die gemeinsame Zeit ausklingen zu lassen. Viele Spieler verlassen den Verein, einige werden in die U23 übernommen.

Oberliga, C-Junioren: FC 08 Villingen – FV Ravensburg (Samstag, 14 Uhr). Am Samstag geht eine Ära zu Ende. Nach über 20 Jahren als Jugendtrainer in Schramberg und Villingen wechselt Haris Redzepagic vom Traineramt in den Jugend-Scoutingbereich der Nullachter. Auf sein letztes Spiel als C-Jugendtrainer freut er sich. "Ich muss zugeben, dass ich etwas nervös werde. Die Jahre haben Spaß gemacht, aber irgendwann muss es ein Ende geben. Ich möchte der jüngeren Trainergeneration die Chance ermöglichen, diese Altersklasse zu trainieren", so Redzepagic, der einen Vergleich zu Bayern-Trainer Jupp Heynckes zieht. "Auch er macht am Samstag sein letztes Spiel und weiß, wann es an der Zeit ist. Allerdings ist er auch ein paar Jahre älter als ich", scherzt der Übungsleiter. Dass seine Trainerlaufbahn mit dem Abstieg endet, trübe das Gesamtbild nicht. "Dieser Jahrgang ist richtig gut. Ich bin stolz auf das, was sie in dieser Saison geleistet haben." Auch Co-Trainer Bernd Seckinger wird nach der Saison eine neue Aufgabe übernehmen: Er wird U23-Trainer Marcel Yahyaijan assistieren. Als Nachfolger des Trainerduos ist der aktuelle C2-Trainer Daniel Miletic vorgesehen. Villingen strebt gegen den Tabellenneunten den zweiten Saisonsieg an. Im Anschluss folgt eine kleine Feier mit den Jungs und Eltern.