Regionalsport Schwarzwald Redzepagic-Elf greift wieder an

C-Junioren des FC 08 Villingen starten in die Rückrunde. Auch A- und B-Junioren spielen am Wochenende

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – SG Wittnau (Samstag, 16 Uhr). (mst) Mit breiter Brust und mit sehr guter Stimmung gehen die Villinger in das das erste Heimspiel des Kalenderjahres. Gegen den Drittletzten SG Wittnau wollen die Nullachter den guten Rückrundenauftakt (3:0-Sieg in Elzach) fortführen. Auf die leichte Schulter wird der augenscheinliche Außenseiter aber nicht genommen. "Wir werden Wittnau nicht unterschätzen. In dieser Liga gibt es so viele verschiedene Spielweisen, sodass oft die Tagesform entscheidet. Wir wollen dem Gegner unser Spiel aufziehen", kündigt Trainer Emanuele Ingrao an. Die Elf hat unter der Woche zweimal auf Rasen trainiert, was in der Vorbereitung nicht vergönnt war. Die Verletztenliste hat sich seit der Vorwoche jedoch nicht reduziert. Für das Spiel fallen neben den Langzeitverletzten womöglich auch Laurent Sterling und Niklas Heini krankheitsbedingt aus. Ingrao hofft, auf Spieler der B-Jugend zurückgreifen zu können.

B-Junioren Verbandsliga: SV Sinzheim – FC 08 Villingen (Sonntag, 13 Uhr). Nach dem enttäuschenden Rückrundenauftakt sind die Villinger auf Wiedergutmachung aus. Nach einer schwierigen Vorbereitung verlor die Mannschaft des Trainerteams um Tevfik Ceylan, Mustafa Gürbüz und Luis Silva mit 1:2 beim Tabellennachbarn Freiburger FC. Mit dem Sinzheim wartet ein Gegner, der zwei Ränge hinter Villingen auf Platz sieben im Klassement steht. Die Nullachter wollen den Anschluss an das Spitzenquartett nicht verlieren. Das Hinspiel gewann Villingen mit 3:0.

Oberliga, C-Junioren: SV Waldhof Mannheim – FC 08 Villingen (Samstag, 14 Uhr). Nach über drei Monaten ohne Ligaspiel nehmen die C-Junioren den Spielbetrieb wieder auf. Nach dem souveränen Weiterkommen im Pokal-Achtelfinale gegen Diersfeld richtet sich der Fokus auf die Mission Klassenerhalt. Die Mannschaft von Trainer Haris Redzepagic steht mit sieben Punkten und genauso vielen Punkten Rückstand aufs rettende Ufer auf einem Abstiegsplatz. "Wir müssen unsere Fehler minimieren. Die Jungs sind heiß", sagt Redzepagic, der sich ausdrücklich beim FC Pfaffenweiler bedankt, der den Nullachtern seinen Hartplatz für Trainingseinheiten überlassen hat. Alle Spieler sind fit. Die Pfälzer stehen im gesicherten Mittelfeld und entführten in der Hinrunde einen Punkt aus dem Friedengrund.

Donaueschingen will drei Punkte

Verbandsliga, C-Junioren: SC Konstanz-Wollmatingen – SG DJK Donaueschingen (Sonntag, 13 Uhr). (cl) Die Allmendshofener bestreiten ihr zweites Rückrundspiel. Erneut eine brisante Partie. Die Gastgeber stehen in der Tabelle unmittelbar vor der DJK. In der Hinrunde holte die DJK gegen den Sportclub den ersten Saisonpunkt. So lautet auch das Ziel am Sonntag. Bei einem Sieg mit drei Toren Unterschied wäre die DJK in der Tabelle sogar vorbei und würde die schärfsten Konkurrenten um den Abstieg, Laufenburg und Kehl, weiter distanzieren. "Wen wir eine gute Leistung zeigen, ist alles machbar", sagt SG-Trainer Andreas Vöckt. Ihn wurmen die Punktverluste vom vergangenen Spiel.