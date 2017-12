Regionalsport Schwarzwald Raus mit viel Applaus

TSC Blumberg scheitert im Pokal-Halbfinale. Eichbergstädter führen zur Halbzeit gegen Sinzheim

Handball, südbadischer Pokal, Halbfinale: TSC Blumberg – BSV Phönix Sinzheim 25:31 (14:12). Der TSC Blumberg hat den Einzug in das Pokalfinale verpasst. Doch die Eichbergstädter zeigten gegen den in bester Formation angetretenen Spitzenreiter der Südbadenliga ein beeindruckendes Spiel. Vor rund 300 Zuschauern in der Eichbergsporthalle präsentierte sich das TSC-Team um Trainer Manuel Hertz-Eichenrode rund 52 Minuten gleichwertig. Zwischenzeitlich führte der TSC sogar mit drei Toren. Erst der starke Schlussspurt der Gäste und die bei den Blumbergern nachlassenden Kräfte sorgten für den klaren Endstand.

„Sinzheim ist weiter, aber Blumberg hat gewonnen“, resümiert TSC-Abteilungsleiter Marcel Kanter die 60 Minuten und ergänzt: „Von der Partie wird in Blumberg sicherlich auch in zehn Jahren noch gesprochen. Zusammen mit der klasse Stimmung in der Halle bleibt es ein unvergesslicher Abend.“ TSC-Coach Hertz-Eichenrode war trotz des Ausscheidens sehr angetan. „Wir wollten Sinzheim ärgern und haben das auch geschafft. Meine taktischen Vorgaben wurden hervorragend umgesetzt. Als wir gegen Ende mehr Risiko gehen mussten, hat Sinzheim unsere Fehler knallhart bestraft. Ich bin sehr stolz auf meine Jungs.“

Die Partie begann gleich spektakulär. In den ersten drei Minuten trafen beide Teams je zweimal den Torpfosten. Erst in Minute vier ging Sinzheim mit 1:0 in Führung. Nach dem 3:2 der Gäste (10.) trumpfte Blumberg auf. Die Drei-Tore-Führungen (6:3/12:9) sorgten in der Halle für eine Gänsehautstimmung. Die Blumberger riefen alles ab und wuchsen zusehends über sich hinaus. Sinzheim zeigte sich beeindruckt und stellte taktisch mehrfach um, doch die Führung der Gastgeber hielt.

Auch nach dem Seitenwechsel spielten die Eichbergstädter couragiert mit, bevor die Gäste nach dem 14:14-Ausgleich die Führung wieder an sich rissen, Blumberg aber mit dem 20:19 (44.) konterte. Sinzheim setzte sich dann leicht ab, doch in Minute 52 kam der TSC wieder auf 23:24 heran. Christian Sprengart erzielte in der Phase zwei Treffer in Folge. Nun aber machten die Gäste ernst. In den letzten acht Spielminuten gelangen den Eichbergstädtern nur noch zwei Treffer, Sinzheim aber sieben und sicherte sich mit dem Schlussspurt den Finaleinzug.

„Wir hätten in der Schlussphase etwas mehr Geduld zeigen müssen. Aber wir wollten das Risiko, um die Partie zu gewinnen. Es war eine faire Partie, aus der wir viel mitnehmen. Dass wir den Spitzenreiter der Südbadenliga zwischenzeitlich fast zur Verzweiflung bringen, war nicht zu erwarten. Es hat riesigen Spaß gemacht“, ergänzt Hertz-Eichenrode. Kanter fügt an: „Mich hat gefreut, wie das Publikum mitgegangen ist. Diese Partie war Werbung für den Handballsport in Blumberg.“

Der TSC Blumberg spielte mit: Patrick Rothweiler (2), Sebastian Mattig (1), Patrick Teubert (2), Yannick Teubert (2), Julian Bußhardt, Philip Teubert (1), Silvio Waimer (1), Jochen King, Yannick Kraus, Kilian Matz, Christian Sprengart (7), Marius Anton (5), Jonas Auer und Patrick Unterholzner (4/4).