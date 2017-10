Regionalsport Schwarzwald Rassismus auf Fußballplätzen im Schwarzwald? Vorwürfe gegen Zuschauer

Innerhalb weniger Tage gab es einige Vorfälle im Fußballbezirk Schwarzwald: Beleidigungen von Zuschauern werden angeprangert.

Rassismus wird immer mehr zu einem pikanten Thema auf den Schwarzwälder Fußballplätzen. Innerhalb weniger Tage gab es gleich drei massive Vorwürfe, dass Zuschauer Spieler und Schiedsrichter unmissverständlich beleidigt hätten. Einmal in der Kreisliga A, Staffel 1 und zweimal in der Kreisliga A 2.

Unschöne Töne waren beim Derby vor zehn Tagen zwischen dem FC Löffingen II und dem SV Göschweiler (Kreisliga A 2) zu hören. „Es gab massive rassistische Beleidigungen gegen Spieler meiner Mannschaft“, sagte Göschweilers Trainer Franco de Rosa. Er sprach sogar von „Hetze und Hass“.

Trainer: Verhalten einiger Zuschauer sei "erbärmlich"

Bedenklich sind auch die Vorwürfe von Mossab Naggay. Der Schwenninger Schiedsrichter hat am vergangenen Dienstag das Spiel SV Rietheim gegen FC Triberg in der 70. Minute abgebrochen und begründete dies gegenüber dem SÜDKURIER mit den Worten: „Ich wurde von Triberger Zuschauern übelst beschimpft. Ich solle lieber in die Moschee als auf den Fußballplatz gehen, war einer der Sätze. Noch schlimmere Beleidigungen folgten“.

Rund 15 Kilometer entfernt in Oberbaldingen war Rassismus ebenfalls Gesprächsstoff. Bernhard Stern, Trainer des TuS Oberbaldingen, bezeichnete nach dem Spiel seiner Elf gegen den SV Gündelwangen das Verhalten einiger Zuschauer als „erbärmlich“. Stern: „Mir wurde zugetragen, dass meine Spieler als schwarze Schweine bezeichnet wurden und es Sprüche gab wie ‚der TuS hat den Zoo mitgebracht’.“ Stern schrieb daraufhin am Montag einen Brief an den Vorstand des SV Gündelwangen.

Beim TuS Oberbaldingen wird Integration großgeschrieben. Der Verein wurde dafür auch schon ausgezeichnet. Stern: „Gegen Gündelwangen waren von den elf Spielern neun gebürtige Afrikaner.“ Bei den negativen Reaktionen gerät offenbar auch der TuS-Trainer ins Visier: „Ich bekomme anonyme Mails mit Beleidigungen. Ich könnte ein ganzes Buch über dieses Thema schreiben.“

Südbadischer Fußballverband greift durch

Der Südbadische Fußballverband kündigte an, dass er beim Thema Rassismus durchgreifen wird. Und er tat dies auch. Am Montag teilte der Verband mit, dass das Sportgericht des Bezirks Baden-Baden für zwei Spieler des FV Ötigheim II (Kreisliga C) jeweils eine neunmonatige Sperre gab.

Die Begründung: Ein Spieler des FV Ötigheim II habe in der Partie gegen den VfB Gaggenau II einen dunkelhäutigen Spieler rassistisch beleidigt. Dem zweiten Spieler wurde vorgeworfen, dass er nach diesem Spiel den Hitlergruß gezeigt habe. In beiden Fällen kam das Bezirkssportgericht nach umfangreichen Ermittlungen zur Entscheidung, dass die Spieler bis zum Saisonende gesperrt werden.

„Das ausgesprochene Strafmaß beider Urteile soll den Spielern das durch sie begangene Unrecht deutlich vor Augen führen“, teilt Verbands-Pressesprecher Thorsten Kratzner mit.

Bei den Vorfällen in den vergangenen Tagen im Bezirk Schwarzwald richteten sich die Rassismus-Vorwürfe nicht gegen Spieler, sondern Zuschauer. Kratzner: „Die betreffenden Personen zu bestrafen, ist für uns eine schwierige Angelegenheit. Einer der Vereine könnte eine Strafe bekommen. Allerdings wird es schwer nachzuweisen, dass dieser Zuschauer auch wirklich von diesem Verein ist“.