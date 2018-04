Regionalsport Schwarzwald Rassiges Schwarzwald-Derby in Furtwangen

Bregtäler unterliegen auf eigenem Platz dem FC 08 Villingen II mit 0:2 Toren

Fußball-Landesliga: FC Furtwangen – FC 08 Villingen II 0:2 (0:1). (wd) Bei strahlendem Sonnenschein sahen die Zuschauer ein interessantes und gutes Spiel, in dem die Gäste mit dem Sieg ihre Ambitionen auf einen der ersten zwei Plätze unterstrichen. "Ich bin mit dem Spiel meiner Mannschaft zufrieden. Wir haben verdient gewonnen", sagte Villingens Trainer Marcel Yahyaijan. Auch für Furtwangens Trainer Markus Knackmuß ging der Sieg der Gäste in Ordnung. "Wir hatten im Angriff keine Durchschlagskraft."

In Minute fünf stand der Furtwanger Kaltenbach allein vor dem leeren Tor, schoss aber daneben. Danach wurden die Gäste stärker. Jörg Ringwald rettete nach einem Schuss von Fabio Chiurazzi auf der Linie. Nach einer Viertelstunde gab es Elfmeter für die Gäste. Volkan Bak war zuvor über das Bein von Lukas Schmitz gefallen. Fabio Chiurazzi verwandelte unhaltbar zum 0:1. In Minute 32 scheiterte der Torschütze mit einem Kopfball am glänzend reagierenden Furtwanger Keeper Wehrle. Villingen störte die Furtwanger Angriffe schon an der Mittellinie, sodass die Gastgeber nicht durchkamen. Jerhof und Willmann vergaben die letzten Chancen vor der Pause.

In Halbzeit zwei fand Furtwangen besser in die Partie. Fichter (54./56.) hatte zwei Chancen. Auf der anderen Seite glänzte erneut Wehrle (69.) bei einem Schuss Chiurazzis. Es folgte die beste Zeit der Furtwanger. Willmann (73.) scheiterte an Otte. Villingen spielte zunehmend auf Konter. Einmal mehr rettetet Wehrle gegen Chiurazzi (76.). In Minute 81 ergab sich die beste Chance von Furtwangen. Ein Schuss von Schmitz wurde auf der Linie geklärt. Fast im Gegenzug setzte sich Bak gegen zwei Furtwanger Abwehrspieler durch und überwand Wehrle mit einem Flachschuss ins lange Eck zum 0:2. Tore: 0:1 (15./FE) Fabio Chiurazzi, 0:2 (82.) Volkan Bak; ZS: 180; SR: Felix Streibert (Konstanz).

FC 07 Furtwangen: Wehrle, Ferrara (85. Heine), Staudt, Schmitz, Fichter, J. Ringwald, Willmann, M. Ringwald (71. J. Stumpp) Markon, Kaltenbach, H. Holzapfel.

FC 08 Villingen II: Otte, Cakici, Zolle, M. Chiurazzi (89. Ganter), Ketterer (69. Jallow), Bak (90. Atar), Jerhof, F. Chiurazzi (87. Albayrak), Tsimba-Eggers, Wagner, Hynes.