Regionalsport Schwarzwald Rassiges Landesliga-Derby im Bregstadion

FC Furtwangen gewinnt gegen FC Löffingen mit 2:1

Fußball-Landesliga: FC 07 Furtwangen – FC Löffingen 2:1 (1:0) (wd) Bei strahlendem Sonnenschein, entwickelte sich im Bregstadion ein interessantes aber kein überragendes Landesligaspiel. Die Löffinger legten gleich mächtig los. Bereits in der 5. Minute stand Weißenberger allein vor FCF-Torhüter Wehrle, doch dieser konnte den Schuss gerade noch abwehren. In der 10. Minute „feuerte“ Ambs den ersten Torschuss der Platzherren ab. Der Ball ging jedoch weit übers Tor. Nur eine Zeigerumdrehung später stand plötzlich Matthias Vollmer am Fünfmeterraum alleine vor Osek. Doch der Löffinger Torhüter vereitelte mit einem Reflex die mögliche Furtwanger Führung. Nun kamen die Gastgeber besser ins Spiel und gingen in der 21. Minute nach einem Freistoß von Willmann durch Jens Fichters Kopfballtreffer in Führung. Furtwangen bestimmte fortan das Geschehen.

Es dauerte bis zur 37. Minute, ehe Löffingen durch einen Schuss von Kopp die zweite nennenswerte Chance hatte. Kurz vor der Pause verhinderte Osek mit einer Glanzparade das mögliche 2:0 von Vollmer.

Nach der Pause sahen die Zuschauer ein völlig anderes Bild, die Gäste dominierten nun. Bereits nach 48. Minuten zwang Kopp Wehrle zu einer Glanzparade. Nach 55 Minuten war Wehrle jedoch geschlagen. Alexander Schuler setzte sich auf der rechten Seite durch und schob den Ball am Torhüter vorbei ins lange Eck.

Die Gäste setzten die Furtwanger weiter unter Druck. In der 65. Minute scheiterte Weißenberger am glänzend reagierenden Wehrle und nur fünf Minuten später boxte der Schlussmann einen Schuss von Hoheisel noch aus dem Winkel.

Die Gastgeber hatten in dieser Phase nur gelegentliche Konterchancen. Dabei bewahrte Osek sein Team in der 72. Minute gegen Kaltenbach und Schmitz vor dem erneuten Rückstand. Zehn Minuten vor dem Abpfiff hatten die Gäste durch Isele erneut die Möglichkeit zum 1:2. Doch auch er scheiterte bei seinem Flachschuss an Wehrle. Zwei Minuten später fiel aus heiterem Himmel die Führung für die Gastgeber. Fichter setzte sich auf der rechten Seite gegen zwei Löffinger durch, legte den Ball am Fünf-Meter-Raum in die Mitte und Lukas Schmitz brauchte diesen nur noch einzuschieben. Die Löffinger scheiterten in den letzten Minuten immer wieder an der dicht gestaffelten Furtwanger Abwehr oder an Wehrle.

Torfolge: 1:0 (21.) J. Fichter, 1:1 (55.) A. Schuler, 2:1 (82.) L. Schmitz, ZS: 150; SR: Schmidt (Haslach i. K.)

FC 07 Furtwangen: Wehrle, J. Stumpp (57. Kaltenbach), M. Ringwald, Prezer (62. Schmitz), Ambs, J. Ringwald, Willmann, Vollmer (52. Holzapfel.), Meier, Fichter, Geiger (46. Staudt)

FC Löffingen: Osek, Schwirtz, Fuß, Weißenberger, Kaufmann, Zimoch (70. Isele), Beha , Schuler (83. Benz), Kopp, Baumann (70. Jurieta), Hoheisel

Trainerstimmen

Markus Knackmuß (FC Furtwangen): „Es war ein verdienter Sieg. Wir können uns bei Christoph Wehrle bedanken, denn ohne ihn hätten wir das letzte Heimspiel der Saison nicht gewonnen.“

Tim Heine (FC Löffingen): „Ein Spiel, wie es in den vergangen Wochen bei uns an der Tagesordnung war. Wir spielen gut, erarbeiten uns Chancen und machen dann einen dummen Fehler.“