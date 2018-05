Regionalsport Schwarzwald Rasheed Moore bleibt ein Panther

US-Amerikaner verlängert Vertrag bei den Schwenninger Basketballern. Trainer Velcic sehr erfreut

Basketball, ProB: Gute Nachrichten für die Panthers: Aufstiegsheld Rasheed Moore wird für ein weiteres Jahr für die Wiha.Panthers VS Basketball spielen. Am Sonntag gaben dessen Agenten grünes Licht für eine Vertragsverlängerung. In den kommenden Tagen werden alle rechtlichen Formalitäten geklärt. Somit ist die erste Verpflichtung für die kommende Saison in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB in trockenen Tüchern. „Wir sind sehr froh, einen unserer Wunschspieler verpflichten zu können. Er wird eine Schlüsselposition in unserem Team einnehmen“, zeigte sich Trainer Alen Velcic erfreut über die Vertragsverlängerung. Der US-Amerikaner Moore überzeugte in seiner Debutsaison für die Panthers und führte die Doppelstädter als bester Scorer (21,7 Punkte pro Spiel) zum Meistertitel in der Regionalliga. Folglich erhielt der 23-Jährige am Ende der Saison die Auszeichnung als bester Spieler der abgelaufenen Saison. „Rasheed überzeugte uns mit seinem Tempo, seiner Treffsicherheit von der Dreierlinie und seinen Allround-Fähigkeiten in der Defense“, betont Velcic.

Mit der Verpflichtung ist auch früh klar, welcher Spieler den einen erlaubten Kaderplatz für Nicht-EU-Ausländer besetzen wird. „Durch die frühe Verpflichtung haben wir auf dieser Position Planungssicherheit und können uns auf die Suche nach „Local Players“ konzentrieren“, so Velcic. Aufgrund der Ausländerregelung in der ProB werden die Panthers wohl sechs deutsche Spieler unter Vertrag nehmen müssen. Der erste davon wird wohl noch in dieser Woche verkündet werden: Kosta Karamatskos, ebenfalls Regionalliga-Meister mit den Schwenningern, soll noch in dieser Woche seine Unterschrift unter den Vertrag für die kommende Saison setzen. „Alen Velcic kommt aus dem Urlaub. Dann werden Kosta, sein Vater und Alen sich zusammensetzen und zu einer Einigung kommen“, ist Pressesprecher Holger Rhode zuversichtlich. Beide Verpflichtungen standen bei den Panthers oben auf der Prioritätenliste.