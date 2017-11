Regionalsport Schwarzwald Raphael Künstler wieder fit

DJK Donaueschingen gastiert beim FC Überlingen

Fußball-Landesliga: FC Überlingen – DJK Donaueschingen (Samstag, 14.30 Uhr). (daz) Nach einwöchiger Zwangspause reisen die Donaueschinger zum bisher besten Aufsteiger, der allerdings zuletzt keine guten Erfahrungen mit den Schwarzwälder Teams machte. Obereschach entführte dort drei Zähler und auch beim FC 08 Villingen II blieb Überlingen ohne Punkte und ohne Torerfolg. „Ich habe mir das Spiel in Villingen angeschaut. Der Schein trügt. Die Überlinger haben da ein gutes System gespielt und ich bin gespannt, ob sie gegen uns die gleiche Taktik wählen“, sagt DJK-Trainer Christian Leda.

Leda kann personell wieder auf einen kleinen aber feinen Kader setzen. Raphael Künstler, der am vergangenen Sonntag in Obereschach nicht hätte spielen können, ist wieder fit und ein Kandidat für die Anfangsformation. Andreas Albicker und Sebastian Sauter waren unter der Woche etwas angeschlagen, doch auch das Duo sollte grünes Licht geben. Leda hat somit seine Wunschformation, um den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fortzusetzen. Immerhin gab es zuletzt einen 9:0-Erfolg gegen Hilzingen, den die Mannschaft jedoch richtig eingeordnet hat. „Ich denke schon, dass wir mit einer breiten Brust antreten werden“, ergänzt Leda.

Mit bisher 17 Punkten liegt die DJK noch immer hinter der eigenen Marschroute. Das soll sich in den restlichen zwei Partien ändern. Schon am Wochenende ist der Sprung auf einen eigenen einstelligen Tabellenplatz möglich. Der erste Vergleich zwischen Donaueschingen und Überlingen endete mit einem 1:1. Es war am 11. August das Saison-Eröffnungsspiel. Für den 10. Dezember wurde übrigens die am vergangenen Sonntag ausgefallene Partie in Obereschach angesetzt.