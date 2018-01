Regionalsport Schwarzwald Radolfzell löst KSV Tennenbronn ab

Bezirksmeisterschaft in Hornberg im freien Stil. 235 Nachwuchsringer kämpfen um die Titel

Ringen: (lh) Der VfK „Eiche“ Radolfzell ist bei der Ringerjugend im Bezirk das Maß der Dinge. Wie erwartet, drückten die Mattenfüchse vom Bodensee den Nachwuchs-Bezirksmeisterschaften im freien Stil in Hornberg ihren Stempel auf. Mit 95 Punkten lagen sie in der Vereinsgesamtwertung fast schon mit beängstigendem Vorsprung auf Platz eins und lösten den KSV Tennenbronn als Seriensieger der vergangenen vier Jahre ab. Zweiter wurde der KSV Gottmadingen (65) vor der KG Baienfurt (58). Auf den weiteren Rängen landeten Tennenbronn (51), KSK Furtwangen (46), AB Aichhalden und KSV Taisersdorf (je 39). Von den 38 vergebenen Meistertiteln in den vier verschiedenen Jugendaltersklassen wanderten allein zehn nach Radolfzell. Auf jeweils vier Bezirksmeister brachten es Gottmadingen und Baienfurt.

Mit 235 Teilnehmern aus 25 Vereinen wurde das Ergebnis aus dem Vorjahr (219) klar übertroffen. Allerdings waren da Ringer von Radolfzell noch nicht startberechtigt. Sie hatten mit 22 Jugendringern das größte Kontingent nach Hornberg geschickt, gefolgt von Tennenbronn (14), Gottmadingen, Aichhalden und Taisersdorf (je 15).

B-Jugend

35 kg (6 Teilnehmer): 1. Jannis Rebholz (VfK Radolfzell), 2. Lukas Benzing (SV Triberg), 3. Philipp Gimmnich (KSV Wollmatingen), 4. Paul Bohmeier (KG Baienfurt), 5. Alexander Gimmnich (KSV Wollmatingen), 6. Allen Ebol (AV Sulgen). 38 kg (7): 1. Jonas Benzing (SV Triberg), 2. Thomas Eckhardt, 3. Sven Herrmann (beide KSV Tennenbronn), 4. Marian Steinhart (SV Dürbheim), 5. Gentrit Mustafa (AB Wurmlingen), 6. Kiano Francolino (KSV Wollmatingen). 41 kg (8): 1. Tom Haas (KSV Gottmadingen), 2. David Gert (VfK Radolfzell), 3. Paul Steinhilber (KSV Winzeln), 4. Luca Ilardo (ASV Tuttlingen), 5. Andreas Dudin (SG Schramberg), 6. Nico Müller (KSV Winzeln). 44 kg (3): 1. Nokha Temarbulatov (StTV Singen), 2. Silas Fleig (KSV Tennenbronn), 3. Georg Rapp (AV Hardt). 48 kg (8): 1. Dario Dittrich, 2. Tom Stoll (beide KSV Gottmadingen), 3. Leon Brender (KSV Allensbach), 4. Vinzenz Busam (KSV Gottmadingen), 5. Finn-Mauris Geisendörfer (KSV Winzeln), 6. Emanuel Nirka (AV Hornberg). 52 kg (6): 1. Rafael Kinsfater (VfK Radolfzell), 2. Aaron Pfaff (SV Triberg), 3. Tizian Bantle (KSV Winzeln), 4. Luca Kupferschmid (SV Dürbheim), 5. Darko Borkovic (ASV Nendingen), 6. Alexander Kopp (KSV Winzeln). 57 kg (13): 1. Eduard Jung (KSV Tennenbronn), 2. Johannes Maritz (KSV Gottmadingen), 3. Nick Gert (VfK Radolfzell), 4. Elias Jung (KSV Tennenbronn), 5. Paul Niemann (AB Aichhalden), 6. Wlad Provotar (VfK Radolfzell). 62 kg (5): 1. Muhammed-Ali Kiliclioglu (SV Triberg), 2. Joshua Heyduczek (ASV Tuttlingen), 3. Jérôme Kommer (SV Dürbheim), 4. Felix Hezel (SV Dürbheim), 5. Tiziano Gallace (ASV Tuttlingen). 68 kg (2): 1. Maxim Buchkamer (KG Baienfurt), 2. Lucas Braunbart (ASV Nendingen). 75 kg (3): 1. Dominik Stadler (VfK Radolfzell), 2. Max Öhler (SV Triberg), 3. Tian Storz (KSV Tennenbronn).

C-Jugend

26 kg (4 Teilnehmer): 1. Max Bacher (ASV Nendingen), 2. Ian King (AB Aichhalden), 3. Arman Saurer (KSV Tennenbronn), 4. Erich Geissler (AV Sulgen); 29 kg (6): 1. Leon Scholl (VfK Radolfzell), 2. Mohamed Bouzerouata (StTV Singen), 3. Nicolas Eßlinger (AV Hardt), 4. Joel Czombera (StTV Singen), 5. John Lehmann (AV Hornberg), 6. Lukas Bauer (AV Sulgen). 30 kg (6): 1. Ernst Maritz (KSV Gottmadingen), 2. Lars Reiter (KSV Winzeln), 3. Roman Marte (AV Hardt), 4. Maximilian Gimbel (SV Dürbheim), 5. Noah Baur (KG Baienfurt), 6. Adam Svec (KSV Tennenbronn). 32 kg (8): 1. Manuel Loeper (KSV Gottmadingen), 2. Enes Keskin (KSK Furtwangen), 3. William Lehn (KG Baienfurt), 4. Justin Wagner (VfK Radolfzell), 5. Samuel Fischer (KSV Wollmatingen), 6. Jonas Rebholz (AV Hardt). 34 kg (6): 1. Danny Mayr (KG Baienfurt), 2. Louis Kopp (AB Aichhalden), 3. Finn Schweikert (KSV Winzeln), 4. Timo Rothfuß (KSV Vöhrenbach), 5. Oscar Rivera (AV Sulgen), 6. Nisa Keskin (KSK Furtwangen). 36 kg (10): 1. Merdijan Kadrijaj (KG Baienfurt), 2. Tim Klausmann (AB Aichhalden), 3. Noah Czombera (StTV Singen), 4. Linus Mayer (AV Hornberg), 5. Finja Fischer (SV Triberg), 6. Louis Lehmann (KSV Taisersdorf). 38 kg (6): 1. David Weber (VfK Radolfzell), 2. Luca Schetterer (KSV Tennenbronn), 3. Samuel Wocher (KSV Taisersdorf), 4. Felix Dold (AV Hornberg), 5. Lukas Rapp (AV Hardt), 6. Samuel Fischer (KSV Wollmatingen). 41 kg (7): 1. Enes Vehapi (KSK Furtwangen), 2. Nico Hübsch (KSV Vöhrenbach), 3. Moritz Flaig (AV Hardt), 4. Basit Mumand (KSV Taisersdorf), 5. Tim Jaegle (AV Hornberg), 6. Falk Lachenmaier (KSV Taisersdorf). 44 kg (8): 1. Zander Hromovskik (VfK Radolfzell), 2. Paul Mettmann (AB Aichhalden), 3. Hadis Vehapi (KSK Furtwangen), 4. Niklas Hermann (AV Hardt), 5. Sebastian Schechter (KSV Taisersdorf), 6. Tiemo Bantle (AB Aichhalden). 51 kg (7): 1. Luis Hils (KSV Tennenbronn), 2. Sam Listar (SV Triberg), 3. Patrik Budor (KG Baienfurt), 4. Alice Graf (KSV Taisersdorf), 5. Dominik Preuss (KSV Vöhrenbach), 6. Maik-Ulas Tuna (KSV Trossingen). 70 kg (2): 1. Justin Schlegel (KSV Wollmatingen), 2. Jonas Michael Ullrich (KSV Trossingen).

D-Jugend

22 kg (6): 1. Leon-Christian Braun (VfK Radolfzell), 2. Lewis Keysan, 3. Sergio Keysan (beide AV Hardt), 4. Linus Fichter (KSV Tennenbronn), 5. Isabella Castiglione (VfL Mühlheim), 6. Jonathan Hummel (KSV Wollmatingen). 25 kg (6): 1. Daniel Loge (AV Sulgen), 2. Emma Bohmeier (KG Baienfurt), 3. Elias Schmieder (KSV Taisersdorf), 4. Jarne Wieland (KSV Gottmadingen), 5. Denis Scholl (VfK Radolfzell), 6. Jan Müller (KSV Winzeln). 26 kg (10): 1. Iannis Lupu (VfK Radolfzell), 2. Raphael Gliese (KSK Furtwangen), 3. Nurali Temarbulatov (StTV Singen), 4. Filippos Moissidis (AC Villingen), 5. Daniel Serenko (VfK Radolfzell), 6. Alan Post (KSV Gottmadingen). 27 kg (8): 1. Lars Mattes (SV Dürbheim), 2. Ruwen Hund (KG Baienfurt), 3. Florian Rebholz (AV Hardt), 4. Nic Sekinger (AB Aichhalden), 5. Luke Münzner, 6. Marvin Widemann (beide KSV Taisersdorf). 28 kg (5): 1. Robin Bader (VfK Radolfzell), 2. Hannes Kählert (KSV Gottmadingen), 3. Jennifer Bauer (KSV Taisersdorf), 4. Esat Keskin (KSK Furtwangen), 5. Gabriel Dimitrov (KSV Wollmatingen). 29 kg (8): 1. Ayla Sahin (KSK Furtwangen), 2. Jonas Dähmcke (KSV Allensbach), 3. Fabian Sauter (KSV Gottmadingen), 4. Lucas Schaz (ASV Nendingen), 5. Maik Hromovskik (VfK Radolfzell), 6. Nico Maier (SG Schramberg). 32 kg (6): 1. Oskar Härdtner (KG Baienfurt), 2. Mateo Franjo Borkovic (ASV Nendingen), 3. Iwan Lengle, 4. Nikita Richter (beide KG Baienfurt), 5. Janek Rother (KSV Gottmadingen), 6. Sami Böhler (KSK Furtwangen). 34 kg (4): 1. Oskar Lehmann (KSV Taisersdorf), 2. Wisdom Samuel-Clement (KSV Tennenbronn), 3. Jacob Sauter (KSV Gottmadingen), 4. Yagmur Ay (KSK Furtwangen). 40 kg (8): 1. Nick Wernz (KSV Winzeln), 2. Umar Böhm (VfK Radolfzell), 3. Mike Buchholz (KSV Trossingen), 4. Tobias Wieser (KSV Allensbach), 5. Matthew Megrish (ASV Nendingen), 6. Marco Ginsel (ASV Nendingen). 46 kg (5): 1. David Graf (KSV Taisersdorf), 2. Anes Qullumi (Baienfurt), 3. Marcel Jung (Trossingen), 4. Julia Stadler (VfK Radolfzell), 5. Yonas Zebari (KSV Trossingen).

E-Jugend

20 kg (5): 1. Nuraddin Temarbulatov (StTV Singen), 2. Noah Bacher (ASV Nendingen), 3. Angelos Moissidis (AC Villingen), 4. Paul Reichert (KSV Winzeln), 5. Julian Fischer (AB Aichhalden). 22 kg (6): 1. Janka Sillei (SG Schramberg), 2. Ferdinand Sahin (KSK Furtwangen), 3. Jan-Martin Flaig (AV Hardt), 4. Ali Alija (KSV Gottmadingen), 5. Florian Heim (KSV Winzeln), 6. Marian Lippert (KSV Trossingen). 23 kg (6): 1. Nick Schäfer (SV Dürbheim), 2. Nepomuk Koos (KSV Allensbach), 3. Jonas Fleig (KSV Tennenbronn), 4. Samuel Grieser (ASV Nendingen), 5. Jan Lukas (SV Triberg), 6. Alina Heim (KSV Winzeln). 24 kg (6): 1. Leon Öhler (AB Aichhalden), 2. Manuel Sauter (KSV Gottmadingen), 3. Elias Stadler (VfK Radolfzell), 4. Michele Lo Cicero (KSK Furtwangen), 5. Necmeddin Ayan (SV Triberg), 6. Baris Tuna (KSV Trossingen). 26 kg (4): 1. Louis Profft (AB Aichhalden), 2. Lion Höfler (KSV Taisersdorf), 3. Levent Ay (KSK Furtwangen), 4. Maik Abermeth (AV Sulgen). 28 kg (5): 1. Moritz Scheinhardt (VfK Radolfzell), 2. Max Broghammer (KSV Tennenbronn), 3. Sena Keskin (KSK Furtwangen), 4. Jannik Braun (AB Aichhalden), 5. Kevin Bauer (KSV Taisersdorf). 31 kg (6): 1. Moritz Renner (AB Wurmlingen), 2. Elias Kilic (ASV Nendingen), 3. Davidhe Jayawardena (SG Schramberg), 4. Leon Lamert (AV Sulgen), 5. Robin Wieser (KSV Allensbach), 6. Julia Lamert (AV Sulgen).