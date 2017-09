Regionalsport Schwarzwald Rad-Spektakel in der Kurstadt

RiderMan von Freitag bis Sonntag in Bad Dürrheim. Journalisten aus zwölf Nationen fahren um WM-Titel

Radsport: In Bad Dürrheim surren von Freitag bis Sonntag wieder die Räder: Der RiderMan erfreut sich auch in seiner 18. Auflage immer größerer Beliebtheit. In diesem Jahr feiert die Rad-Weltmeisterschaft der Journalisten im Rahmen des RiderMan Premiere in Bad Dürrheim.

Vor 17 Jahren wurde das Jedermannrennen erstmals in der Kurstadt ausgetragen. Inzwischen ist die Veranstaltung zum sportlichen Pflichttermin der German Cycling Cup-Serie geworden. Es ist das achte von insgesamt neun Rennen. Somit können die Teilnehmer im Schwarzwald noch einmal wichtige Punkte für das Finale am 3. Oktober in Münster sammeln.

Das Drei-Etappenrennen, das von der Sauser Event GmbH aus Villingen-Schwenningen veranstaltet wird, gibt es in dieser Form nur einmal in Deutschland und genießt bei vielen Hobby- und Jedermannsportlern auch international großes Ansehen. Ein besonderes Schmankerl ist in diesem Jahr die Weltmeisterschaft der Journalisten (World Press Cycling Championship/ kurz WPCC). Medienschaffende aus zwölf Nationen meldeten sich für rund 160 Starts an. Auftakt ist das Einzelzeitfahren am Freitag.

Volles Programm herrscht am Samstag in der Bad Dürrheimer Innenstadt. Wenn die Pedaleure die zweite Etappe über 110 Kilometer und 1580 Höhenmeter unter ihre Räder genommen haben, sorgt im Anschluss das Teamzeitfahren im Rahmen der Journalisten-WM für Spannung. Drei Fahrer pro Team kämpfen mit fliegendem Start auf einer Distanz von einem Kilometer um die WM-Medaillen. Die zwei Runden mit Start und Ziel in der Salinenstraße rund um das Haus des Gastes dürften zu einem einmaligen Spektakel werden.

Am Samstagabend wird mit einem Dernyrennen allen Radsportfans ein Schmankerl geboten. Auf ihren knatternden Maschinen bieten die Piloten mit stark abgewinkelten Knien den Rennfahrern so viel Windschatten wie möglich, um sie mit Höchstgeschwindigkeit über den Parcours zu führen. Simon Geschke und Johannes Fröhlinger vom Sunweb-Team führen das illustre Dernyfeld an. Dazu gesellen sich mit Domenic Weinstein aus Unterbaldingen, Olympia-Teilnehmer auf der Bahn, U23-Nationalfahrer Patrick Haller, Jan Hugger aus Schwenningen und Stephan Duffner vom RC Villingen auch einige Fahrer aus der Region. Auf den letzten Drücker hat noch der amtierende Schweizer Zeitfahrprofimeister Stefan Küng zugesagt. Mit diesem pfeilschnellen Fahrer dürfte gewährleistet sein, dass den Zuschauern ein rasantes Rennen geboten wird. Auf der anspruchsvollen 500 Meter-Runde mit Kopfsteinpflaster und Tordurchfahrt erwartet die Zuschauer ein Spektakel.

Am Sonntagmorgen startet um 10.45 Uhr traditionell eine Oldtimer-Karawane, die dem Fahrerfeld vorausfährt. Der RiderMan geht um 11 Uhr auf die letzte Etappe über 87 Kilometer, während die Journalisten in Hausen vor Wald über 42,1 Kilometer auf ihre Finaletappe geschickt werden. Ab 13 Uhr werden alle Radsportler zum Zieleinlauf in der Bad Dürrheimer Salinenstraße zurückerwartet.

Zeitplan RiderMan

Freitag: 13 bis 14 Uhr Start Journalisten-WM-Einzelzeitfahren über 16 Kilometer. 14 bis 19 Uhr Start erste Etappe RiderMan (Einzelzeitfahren über 16 Kilometer).

Samstag: 12.30 Uhr Start zweite Etappe RiderMan (Straßenrennen über 110 Kilometer mit 1580 Höhenmetern). 17.30 Uhr Start Journalisten-WM-Teamzeitfahren über 1000 Meter auf einem Rundkurs in Bad Dürrheim, Salinenstraße. 18.30 Uhr Derny-Rennen der Radprofis.

Sonntag: 10.45 Uhr Start Oldtimerpräsentationsfahrt. 11 Uhr Start Journalisten-WM-Straßenrennen und dritte Etappe RiderMan über 87 Kilometer (1050 Höhenmeter). 11.45 Uhr Start Journalisten-WM-Straßenrennen in Hausen vor Wald über 42,1 Kilometer (580 Höhenmeter). Ab 13 Uhr Ankunft der Oldtimer, im Anschluss Zieleinlauf Straßenrennen Journalisten-WM und dritte Etappe RiderMan.