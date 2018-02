Regionalsport Schwarzwald RSC Donaueschingen im Aufwind

Radsport-Teams in neue Saison gestartet. Kleiner Boom im Nachwuchsbereich

Radsport: (daz) Nach einem Übergangsjahr greifen die Radsportler des RSC Donaueschingen in der Saison 2018 wieder voll an. Elf Fahrer stehen in der Mannschaft, die im Sommer sogar bei einem Bundesliga-Rennen in Österreich starten wird. "Besonders stolz sind wir auf die Tatsache, dass neun der elf Fahrer bei uns Vereinsmitglied sind. Das haben wir vielen Mitkonkurrenten voraus", sagt Betreuer und Vereinsgründer Bruno Wischnewski. Nur Lars Ulbrich und Valentin Kegreis sind weiterhin Mitglied in ihrem Heimatverein in Leutkirch, werden aber für das Team RSC starten.

Am Wochenende traf sich ein Teil der Mannschaft in Donaueschingen zu einem kleinen Aufgalopp in die neue Saison. Dabei stellten sich die beiden Leutkircher persönlich erstmals ihren neuen Kollegen vor. Anschließend setzten sich die Sportler auf ihre Räder, wobei die "altgedienten" Teammitglieder den Neulingen in drei Trainingsstunden die Schönheiten und Berge des Schwarzwaldes zeigten. "Das war eine rundum gelungene Veranstaltung, auch wenn einige Fahrer aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen absagen mussten", ergänzt Wischnewski.

Trainiert wird aktuell mehr auf Rollen. Noch Ende der Woche startet ein Großteil der Mannschaft in ein zehntägiges Trainingslager nach Mallorca. Dort wollen sich die Fahrer den Feinschliff für eine lange Saison holen. Die ersten Rennen stehen bereits am 10./11. März auf dem Programm, wenn der Schmolke-Carbon-Cup startet. "Für uns hat diese Cup-Serie nicht die ganz große Bedeutung. Es sind eher Einsteigerrennen in die Saison, bei denen wir uns auf einzelne Tagesabschnitte konzentrieren werden", fügt Wischnewski an. Der Saison-Schwerpunkt der Donaueschinger ist der Heuer-Cup, der am 2. April in Schönaich startet. Diese Rennserie, die als Nachfolger des LBS-Cups initiiert wurde, wird einmal mehr die besten Amateure des Landes vereinen. Auch hier gilt für die RSC-Fahrer: Konzentration auf einzelne Tageswertungen und ein gutes Ergebnis in der Gesamtmannschaftswertung, in der seit Jahren die Racing Students dominieren.

Unterdessen haben es die Donaueschinger nach jahrelanger Flaute geschafft, eigenen Nachwuchs zu finden und auszubilden. Mit einem gewissen Stolz sagt Wischnewski: "Wir haben 13 Kinder in unterschiedlichen Altersklassen, die auf dem Mountainbike oder dem Rennrad regelmäßig trainieren. Der Radsport ist wieder zu einer guten Adresse für Kinder und Jugendliche geworden." Zu verdanken haben den kleinen Boom die Baaremer ihren ehemaligen Fahrern und Mitgliedern Alexey Sadkowski und Jürgen Rothmund, die federführend die Kinder anleiten. "Wir werden wieder ernst genommen", freut sich Wischnewski. Teammitglied Stefan Menia, der zudem Manager- und Betreueraufgaben übernommen hat, schlägt in die gleiche Kerbe. "Der Radsport ist wieder deutlich im Aufwind und es ist faszinierend, dass wir in Donaueschingen davon profitieren." Menia war es auch, der mit seinen Kontakten die Teilnahme der Donaueschinger am Bundesliga-Rennen ermöglichte und in seinem Heimatland Österreich sogar neue Sponsoren für die Baaremer akquirierte.