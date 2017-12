Regionalsport Schwarzwald RSC Donaueschingen: Stefan Menia bastelt an neuem Team

Zwei Zu- und Abgänge beim Rad-Team. Starts in Chile und in der Bundesliga geplant

Radsport: (daz) Der RSC Donaueschingen stellt derzeit seine Rennmannschaft für die Saison 2018 zusammen. Zwei Zu- und Abgänge stehen bereits fest. Zudem planen die Baaremer, mit ihrem Team bei qualitativ noch hochwertigeren Rennen zu starten, möglicherweise gar in Südamerika und bei Bundesliga-Rennen. Noch sind die personellen Planungen nicht abgeschlossen. Auch abseits der Rennstrecken bahnen sich Veränderungen im Verein an.

Mit Manuel Henninger und Denis Bojarkin haben zwei Fahrer den RSC Donaueschingen verlassen. Während Henninger in der kommenden Saison für einen Verein aus Heilbronn startet, ist die neue sportliche Heimat von Bojarkin noch unbekannt. Immer mehr in die Rolle des sportlichen Leiters soll der Brigachtaler Stefan Menia wachsen. Der Österreicher zeichnete sich in der vergangenen Saison durch gute Ergebnisse aus und übernahm schon damals viele Aufgaben abseits des Renngeschehens. Nun soll er Bruno Wischnewski weiter entlasten. Menia: „Ich habe bereits ab dem Sommer zu einem gewissen Teil die sportliche Leitung der Mannschaft übernommen. Nun will ich noch weiter in die Rolle hineinwachsen, damit ich sie auch richtig ausfüllen kann.“

Aktiv wurde Menia bereits bei der Suche nach Verstärkungen. „Es ist mir gelungen, zwei absolute Top-Bergfahrer aus Baden-Württemberg für uns zu gewinnen“, meldet er erste Erfolge. Valentin Kegreiß und Lars Ulbrich kommen von ihrem Heimatverein TSG 1847 Leutkirch zum RSC Donaueschingen. „Beide werden uns bei den schweren Rennen unterstützen. Es sind zwei absolute Verstärkungen“, freut sich Menia.

Der 31-jährige Ulbrich wird seit 2010 in der deutschen Rangliste geführt. Er wurde 2017 bei der bayerischen Bergmeisterschaft Zehnter in der Eliteklasse und kam bei vier weiteren schweren Rennen unter die besten 15 Fahrer. 2016 gewann Ulbrich den Klassiker „Rund um Schönaich“. Der 23-jährige Kegreiß gewann 2017 in Rennen in Sonthofen und wurde bei der baden-württembergischen Meisterschaft Siebter. 2016 gelangen ihm sieben Platzierungen in den Top Ten, darunter ein Sieg in Aichach. Menia: „Das sind zwei Fahrer, um die uns die Konkurrenz beneiden wird. Mit ihnen ist 2018 sicherlich noch mehr für uns möglich.“

Für 2018 haben die Donaueschinger zudem den Start bei schweren Amateurrennen geplant. „Wenn wir eine Einladung bekommen, mit der wir auch rechnen, werden wir bei der Vuelta Chile starten. Das ist eine Rundfahrt der Kategorie UCI 2.2. Auch beim Bundesligarennen in Vorarlberg am 1. Mai wollen wir an den Start gehen“, kündigt Menia an. Daneben legen die Baaremer ihren Schwerpunkt auf Wettbewerbe in der Region wie den Interstuhl Cup. Das Rennen in Vorarlberg ist aus einem weiteren Grund für die Donaueschinger interessant. „Wir starten da, weil wir von dort einen relativ großen Sponsor haben und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die kommende Saison nochmals einen hinzubekommen“, fügt Menia an. Ab dem Frühjahr werden sich die RSC-Fahrer zudem in einem neuen Trikot präsentieren.