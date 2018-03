Donaueschingen RSC Donaueschingen: Auf Straße und Bühne ziemlich professionell

Teampräsentation des Radsportclubs. In diesem Jahr mit starker Mannschaft am Start

Radsport: Ziemlich professionell, was die Radsportler des Team RSC Donaueschingen auf die Beine stellten: Mit ihrer Teampräsentation in Edi’s Fahrradshop bewiesen sie, dass sie nicht nur auf der Straße ein echtes Team sind. Auch bei der Fahrervorstellung überzeugten sie mit ihrem Teamgeist. Am vergangenen Freitag wurden die elf Fahrer des Teams RSC Donaueschingen für diese Saison vorgestellt.

Fünf Fahrer sind bereits seit 2010 bei den Donauschingern Radsportlern. Mit Stefan Menia und Thomas Breuss sind zwei gebürtige Österreicher im Team. Menia hat zudem die sportliche Leitung inne. Während er seine achte Saison bestreitet, fährt Breuss in diesem Jahr erstmals Radrennen. Sascha de Poel ist schon seit einiger Zeit beim Team. „Ich kann nichts besonders gut, mache aber auch nicht alles schlecht“, sagt der Fahrer. Björn Dölker ist auch schon seit 1998 auf dem Rad unterwegs und wechselt in diesem Jahr komplett zum RSC Donaueschingen. Die Zwillinge Jan und Daniel Fahl sind seit Gründung des RSC am Start für die Baaremer, auch Benjamin Premiati ist ein RSC-Urgestein. „Er trainiert aktuell so viel wie kein anderer“, ergänzt Bruno Wischnewski.

Mit Valentin Kegreiß hat der RSC einen Spitzenfahrer im Team, er fuhr schon zwei Jahre Bundesliga. Auf ihm ruhen die Hoffnungen auf den ein oder anderen Rennsieg in diesem Jahr. Für weiteres internationales Flair sorgt der Chilene Francisco Javier Iniquez. Er ist seit fünf Jahren in Deutschland und kommt ursprünglich vom Triathlon. In dieser Disziplin war er auch im Nationalteam von Chile. Auch schon einige Jahre an Bord ist Denis Renner. Er fährt auch gerne Bike-Marathons und macht im Winter jede Menge Kilometer auf den Langlaufskiern, „weil er sich weigert, im Winter auf die Rolle zu wechseln“, lacht Bruno Wischnewski. Neuzugang und Pechvogel zugleich ist aktuell Gastfahrer Lars Ulbrich. Er brach sich kürzlich beim Schmolke Cup das Schlüsselbein, hofft aber, im Mai schon wieder angreifen zu können.

Der RSC Donaueschingen wurde 1997 gegründet „mit dem ausdrücklichen Ziel, leistungsorientierten Rennradsport zu betreiben“, sagt Teamchef und Vereinsgründer Bruno Wischnewski. Nur drei Jahre später hatte man Teams in der baden-württembergischen Rennserie LBS Cup Classic, 1000 Kilometer von Baden-Württemberg und in der Junioren-Serie am Start. Wischnewski: „Es waren die Glanzzeiten der Donaueschinger Radsportler, doch in den folgenden Jahren mussten wir eine kleine Durststrecke überwinden.“ Diese Talsohle ist längst durchschritten. Die Zwillinge Jahn und Daniel Fahl brachten den Radsport in Donaueschingen wieder nach vorne. Schließlich halfen Bruno Wischnewski und Vorsitzender Heinrich Weinstein dank ihrer Erfahrung, 2014 das Team RSC Donaueschingen auf die Beine zu stellen. Fortan war man wieder erfolgreich auf der Radsportbühne in Baden-Württemberg unterwegs, wurde zweimal Zweiter und einmal Dritter im LBS Cup. Zusehends wurde man auch zur Talentschmiede. Zahlreiche starke Fahrer waren in den vergangenen Jahren für das Team RSC Donaueschingen im Sattel und treten heute für renommierte Teams in die Pedale.