"Profi werden ist fast unmöglich"

Der Villinger Tim Müller ist erfolgreicher Kickboxer. Schon zehn Titelgürtel in der Vitrine

Kampfsport: Während Box-Ikonen wie Henry Maske und die Klitschko-Brüder Millionen von Fans vor die Fernsehbildschirme lockten, fristen andere Kampfsportarten in Deutschland ein Nischendasein. Der Villinger Tim Müller ist einer der besten deutschen Kickboxer und erklärt, was einer Profikarriere im Weg steht.

Zahlreiche Titelgürtel schmücken den Trainingsraum der Sportakademie Fischer in Schwenningen. Auf zehn davon prangt der Name des wohl bekanntesten Schützlings von Akademie-Leiter und Trainer Ralph Fischer. Sechsfacher Deutscher Meister, zweimal Europas Bester, Interkontinentalchampion und sogar Weltmeister in der Kickbox-Richtung K1 darf sich Tim Müller nennen. Aufgrund der zahlreichen Organisationen, die alle ihren eigenen Weltmeister küren, ist Müllers WM-Gürtel allerdings nur bedingt aussagekräftig. „Ich erzähle nicht, dass ich Weltmeister bin. Dafür müsste ich von jeder großen Organisation den Gürtel erkämpfen, um das mit Recht behaupten zu können“, bleibt der 24-Jährige bescheiden. Seine Bilanz von 27 Siegen in 37 Kämpfen – davon zwölf K.o.-Siege – ist für Kickbox-Verhältnisse sehr respektabel.

Der Schwarzwälder, der im Alter von sechs Jahren mit Karate begann und seit sieben Jahren im Ring steht, würde gerne sein Hobby zum Beruf machen. „Leider ist das in Deutschland nahezu unmöglich. Oftmals erhalte ich Peanuts als Preisgeld. Das reicht dann meist nur für Hotel und Spesen. Es ist nicht so wie beim Boxen, wo man schon als Amateur in der Bundesliga gutes Geld verdient“, erklärt der Modellathlet. Ein weiteres Problem bestehe in der Vielzahl der Verbände, die alle auf eigene Faust operieren. Müller: „Gäbe es nur eine Organisation, wäre es für mich zwar schwerer, Titel zu gewinnen. Auf der anderen Seite könnte der Sport besser vermarktet werden und eine größere Bekanntheit in der Bevölkerung erlangen.“

Der Villinger hat sich ob der ungewissen sportlichen Perspektive bereits beruflich abgesichert. „Ich bin gelernter Industriekaufmann und absolviere nebenbei eine Fortbildung zum Betriebswirt, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Daneben habe ich noch eine Freundin und das Kickboxen. Ich versuche, alles unter einen Hut zu bringen. Wenn ich Profi werden will, müsste ich viel mehr Zeit für das Training aufbringen. Diese Zeit habe ich aber nicht.“ Deshalb kann Müller, der in Besitz einer Ausbilder-C-Lizenz ist, auch sein Wissen als Trainer derzeit nicht weitergeben. „Wenn der Betriebswirt in zwei Jahren abgeschlossen sein wird, bin ich vielleicht wieder als Trainer aktiv.“

Am 16. Dezember steht in Waldkirch der letzte von insgesamt sieben Kämpfen im Jahr 2017 an. Dann geht es um einen weiteren Europameister-Titel. „Mein Ziel ist es natürlich, das Duell klar für mich zu entscheiden. Am besten mit einem Knock-out“, betont Müller. Im Frühjahr steht das nächste Karriere-Highlight an. Der Villinger hat sich als Erster von acht Teilnehmern für den German Grand Prix im März in Würzburg qualifiziert. „Ich werde Vollgas geben. Die Vorbereitung dafür fängt bereits im Januar an. Ich werde täglich hart arbeiten und viel Konditionstraining absolvieren. Bestenfalls werde ich am Wettkampftag drei Duelle austragen. Deshalb muss ich topfit sein und verletzungsfrei bleiben.“

Ein Kickboxer darf kein Kind von Traurigkeit sein. Blessuren gehören zum Sport dazu. „In meinem letzten Kampf Anfang November habe ich meinem Gegner den Arm gebrochen. Das passiert einfach im Gefecht. Ich habe nie die Absicht, den Gegner zu verletzen“, versichert Müller. „In diesem Jahr habe ich mir bei einem Kick den Fuß gebrochen. Das war meine Schuld. Glücklicherweise habe ich den Bruch erst gar nicht gespürt und den Kampf gewonnen“, witzelt der K1-Kämpfer.

Noch hat Tim Müller den Traum von der großen Karriere nicht abgehakt. „Ich gebe weiterhin alles und versuche, gegen die besten Gegner zu kämpfen und zu gewinnen. Sollte ich Profi werden, wäre das klasse. Es ist allerdings kein Muss.“ Was Mut macht: Auch Henry Maske und die Klitschko-Brüder kämpften lange nur als Amateure.

Zur Person

Tim Müller wurde am 20. September 1993 in Villingen geboren. Mit sechs Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für den Kampfsport und betrieb sehr erfolgreich Karate. Mit 17 Jahren wechselte er zur Sportakademie Fischer und begann mit Trainer Ralph Fischer eine Laufbahn in der Kickbox-Variation K1. Erstes großes Highlight war der überraschende Gewinn des Interkontinentaltitels per K.o.-Sieg nach 27 Sekunden im Jahr 2012. In diesem Jahr erweiterte Müller seine Trophäensammlung um zwei Europameister- und einen Weltmeistertitel. Anfang November gewann er in Singen seinen zehnten Gürtel.