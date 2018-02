Regionalsport Schwarzwald Premerie für Matteo Lehmann

Schwache Beteiligung bei südbadischen Ringermeisterschaften der Männer in Haslach

Ringen: (lh) Die südbadischen Meisterschaften der Männer im griechisch-römischen Stil in Haslach konnten weder in Quantität noch in Qualität punkten. Nur in zwei von zehn Gewichtsklassen bekamen die Zuschauer echte Finals zu sehen. Im Finale bis 97 kg schulterte der junge Patrick Neumaier (KSV Hofstetten) Simon Weißhaar vom KSV Taisersdorf. Eine Überraschung gelang Stefan Käppeler (KSV Taisersdorf), der eigentlich den freien Stil bevorzugt. Der Linzgauer ließ im Endkampf der Klasse bis 77 kg Marco Bräuning (RSV Schuttertal) mit 9:0 ebenso vorzeitig abblitzen wie seine vorherigen Gegner.

In den beiden leichtesten Gewichtsklassen gab es jeweils nur zwei Teilnehmer. Die Titel gewannen Andreas Heidt (SV Gresgen/55 kg) und Florin Gavrila (KSV Gottmadingen/60 kg). Im Schnelldurchgang kam Luca Lauble (KSV Hofstetten) zum Meistertitel bis 63 kg. Eine unerwartet starke Vorstellung bot der Singener Khamzat Temarbulatov und gewann den Titel bis 67 kg.

Erstmals Männermeister bis 72 kg wurde Matteo Lehmann (KSV Tennenbronn). Drei Überlegenheitssiege gegen Nick Jöhl (KSV Taisersdorf), Igor Gruneschow (KSV Appenweier), Alican Ulu (TuS Adelhausen) sowie zwei Schultersiege über Jannis Lauer (RSV Schuttertal) und Johannes Schneider (KSV Taisersdorf) krönten seine Leistung. Erwartungsgemäß überlegen holte sich Florian Neumaier (VfK Mühlenbach) den Titel bis 82 kg. Er degradierte seine Gegner zu Statisten. Weitere Titel holte Mühlenbach durch Tobias Neumaier (87 kg) und Alexander Müller (130 kg).

Im Schwergewicht hatte der Vöhrenbacher Simon Zwirner Chancen auf die Goldmedaille. Allerdings unterlag er im entscheidenden Kampf gegen Müller mit 4:6 und kassierte gegen den späteren Zweiten Marius Weisser (RG Hausen-Zell) mit 0:9 eine empfindliche Niederlage. Mit nur einem Sieg gab es wenigstens Bronze für Zwirner. Ein Sieg reichte auch Jonas Schondelmaier (KSV Tennenbronn), um bis 87 kg Bronze zu holen. In der Vereinswertung siegte Mühlenbach mit 16 Zählern. Vierter wurde der KSV Tennenbronn.

Die Ergebnisse

55 kg (2 Teilnehmer): 1. Andreas Heidt (SV Gresgen), 2. Christian Hubert (RG Lahr); 60 kg (2): 1. Florin Gavrila (KSV Gottmadingen), 2. Khamza Temarbulatov (StTV Singen); 63 kg (4): 1. Luca Lauble (KSV Hofstetten), 2. Patrick Köhli (ASV Urloffen), 3. Ismail Neziri (Gottmadingen), 4. Viktor Hubert (Lahr); 67 kg (6): 1. Khamzat Temarbulatov (StTV Singen), 2. Timo Stiffel (KSV Haslach), 3. Ahmed Muhammed (ASV Vöhrenbach); 72 kg (6): 1. Matteo Lehmann (KSV Tennenbronn), 2. Alican Ulu (TuS Adelhausen), 3. Igor Gruneschow (KSV Appenweier), 77 kg (8): 1. Stefan Käppeler (KSV Taisersdorf), 2. Marco Bräunig (RSV Schuttertal), 3. Jan Allgaier (Hofstetten), 4. Kevin Reuschling (KSK Furtwangen); 82 kg (4): 1. Florian Neumaier (VfK Mühlenbach), 2. Ion Vasilachi (RKG Freiburg), 3. Alexander Kizimov (Gresgen); 87 kg (4): 1. Tobias Neumaier (Mühlenbach), 2. Shihar Hannan (ASV Freiburg), 3. Jonas Schondelmaier (Tennenbronn); 97 kg (9): 1. Patrick Neumaier (Hofstetten), 2. Simon Weißhaar (Taisersdorf), 3. Marco Boxler (KSV Wollmatingen); 130 kg (4): 1. Alexander Müller (Mühlenbach), 2. Marius Weisser (RG Hausen-Zell), 3. Simon Zwirner (Vöhrenbach),