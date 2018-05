Regionalsport Schwarzwald Pokaltraum geplatzt: FC 08 Villingen verliert Finale gegen SV Linx

Fußball-Oberligist FC 08 unterliegt in Lahr vor 2722 Zuschauern dem Verbandsliga-Spitzenreiter mit 1:2 Toren

Fuball, Südbadisches Pokalfinale: FC 08 Villingen – SV Linx 1:2 (0:0). Am Ende eines dramatischen Spiels stand der FC 08 Villingen mit leeren Händen da. Der Oberligist verlor in Lahr vor 2722 Zuschauern das Finale um den Südbadischen Vereinspokal gegen den Verbandsligisten SV Linx mit 1:2 Toren. Während der Außenseiter den überraschenden Triumph in vollen Zügen genoss und den Pokal jubelnd in die Höhe reckte, ließen die Nullachter enttäuscht die Köpfe hängen.

In der ersten Halbzeit lieferten sich beide Mannschaften ein Duell auf Augenhöhe. Ein Klassenunterschied war nicht zu erkennen. Da die Partie von taktischer Disziplin geprägt war, gab es im ersten Abschnitt kaum Torszenen. Die erste große Chance des Spiels hatte FC 08-Kapitän Benedikt Haibt in Minute 18. Wenig später hatte der Linxer Torjäger Adrian Vollmer den Führungstreffer für den Verbandsliga-Spitzenreiter auf dem Fuß.

Als FC 08-Torjäger Damian Kaminski kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit die Nullachter mit 1:0 (47.) in Führung brachte, wähnte sich der Favorit bereits auf der Siegerstraße und beging dabei einen fatalen Fehler.

Der Oberligist tat nach vorne einfach zu wenig. Anstatt die Überlegenheit zu nutzen und das 2:0 nachzulegen, versuchten die Villinger das Ergebnis zu verwalten.

Das sollte sich rächen. Sieben Minuten vor Schluss unterlief FC 08-Verteidiger Daniel Niedermann ein Eigentor. Nach dem Ausgleich setzte Linx nach und erzielte drei Minuten vor dem Abpfiff durch Vollmer den Siegtreffer. Für die Nullachter war die Zeit zu knapp, um noch eine Verlängerung zu erzwingen. Die bittere Niederlage war besiegelt.