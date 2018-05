Regionalsport Schwarzwald Pokalfinale der B-Junioren: Richter erzielt Tor des Tages

SG/DJK Donaueschingen gewinnt gegen SG Hölzlebruck knapp mit 1:0.

Fußball, B-Junioren Bezirkspokalfinale: SG Hölzlebruck – SG/DJK Donaueschingen 0:1 (0:0).

Über 250 Zuschauer sahen in Pfohren ein spannendes und abwechslungsreiches Endspiel der beiden Bezirksligisten. Donaueschingen ging als leichter Favorit in die Partie, doch Hölzlebruck erwies sich in der gesamten Partie als ebenbürtiger Gegner.

Die Donaueschinger hätten schon früh durch Reich in Führung gehen können, doch sein Abschluss ging knapp am Tor vorbei. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte verhinderten auf beiden Seiten Aluminiumtreffer etwas Zählbares. Zudem zeigten sich beide Torhüter in Bestform und vereitelten selbst klare Chancen.

Nur drei Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit musste die Partie aufgrund eines schweren Gewitters über 40 Minuten unterbrochen werden. Als die Partie fortgesetzt werden konnte, fand das SG/DJK-Team schneller ins Spiel und kam nach nur drei Minuten durch Moritz Richter zum Führungstor. Es folgte ein offenes Spiel mit vielen Chancen. In den letzten zehn Minuten versuchte Hölzlebruck alles, um noch den Ausgleich zu erzwingen.

Doch das Glück war bei den Abschlüssen nicht auf der Seite der Hochschwarzwälder. So jubelten am Ende die Donaueschinger. Tore: 0:1 (51.) Richter. ZS: 260. SR: Silas Haselberger (Brigachtal) und Assistenten: Adnan Dracic (Villingen) und Melina Krämer (Donaueschingen).