Regionalsport Schwarzwald Pokalfinale D-Junioren: Klare Sache für FC 08

Finale D-Junioren: TuS Bonndorf – FC 08 Villingen 0:4 (0:2).

In der Auftaktpartie der Endspiele in Pfohren setzte sich der Favorit klar durch. Kreisligist Bonndorf konnte gegen den Bezirksliga-Meister nur in der Anfangsphase mithalten. Vor rund 80 Besuchern gingen die jungen Nullachter in der siebten Minute durch Rudolf Berki in Führung. Der Torhüter der Bonndorfer glänzte mehrfach mit Paraden, war aber beim zweiten Villinger Treffer von Salvatore Tallarico (30.) machtlos.

Im zweiten Abschnitt stellte Berki schon nach fünf Minuten auf 0:3, dem Sandro Jock zwölf Minuten vor Schluss das 0:4 folgen ließ. Die jungen Nullachter durften sich als Hallen-Futsalmeister, Bezirksmeister und Bezirkspokalsieger nun über das Triple freuen. Tore: 0:1 (7.) Berki, 0:2 (30.) Tallarico, 0:3 (35.) R. Berki, 0:4 (48.) Jock. ZS: 80. SR: Fabian Benning (Dauchingen).