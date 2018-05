Regionalsport Schwarzwald Pokalfinale A-Junioren: Akbulut trifft zweimal

Klare Sache für DJK Villingen: 6:3-Erfolg gegen Möhringen

Finale, A-Junioren: DJK Villingen – SG Möhringen 6:3 (2:1).

Im Bezirkspokalfinale der A-Junioren in Pfohren standen sich im Bezirksliga-Duell die DJK Villingen (Zweiter) und SG Möhringen (Fünfter) gegenüber. Die überaus faire und spannende Begegnung war am Ende zugleich die torreichste Partie des gesamten Pokaltages. Das Spiel war von beiden Teams eine Werbung für den Jugendfußball. Überlegener Pokalsieger wurde die DJK Villingen mit 6:3 Toren.

Von Beginn an starteten die Villinger elanvoll in die Partie und versuchten, früh einen Vorteil zu erzwingen. Die Taktik ging schon nach neun Minuten mit der Führung durch Isaak auf. Sailou Sow legte in der 16. Minute zum 2:0 nach. Danach fand Möhringen besser in die Partie und kam (22.) durch ein Missverständnis in der DJK-Abwehr samt Eigentor zum Anschlusstreffer. Bis zur Pause ließen beide Abwehrreihen keine Tore mehr zu, wobei die vor allem DJK einige gute Chancen ungenutzt liegen ließ.

Die zweite Halbzeit war fast eine Kopie wie zu Beginn des Spiels. Die DJK verstärkte den Druck auf das Möhringer Tor und erhöhte innerhalb von zwei Minuten durch Akbulut und Bayrask auf 4:1. Nach dem erneuten Anschlusstreffer (66.) von Dirschauer schöpfte Möhringen wieder Hoffnung, doch im direkten Gegenzug stellte erneut Akbulut den Drei-Tore-Vorsprung für die DJK wieder her. Als Kienast 15 Minuten vor Spielende auf 6:2 erhöhte, war die Partie für Villingen entschieden. Ein Foul im DJK-Strafraum brachte Möhringen durch den sicheren Elmeterschützen Dirschauer den dritten Treffer ein. Die DJK Villingen durfte sich zum krönenden Abschluss der insgesamt acht Stunden dauernden Juniorenendspiele als verdienter A-Junioren-Pokalsieger feiern lassen.

Bezirks-Jugendsportwart Armin Bader dankte vor der abschließenden Siegerehrung mit der Übergabe der Medaillen und dem Bezirkspokal an den DJK-Spielführer Leonhard Becher den im Finale eingesetzten jungen Schiedsrichtern. Er dankte auch dem Ausrichter FC Pfohren, allen voran dem Jugendleiter Günter Hösel. Insgesamt nahmen 97 Jugendteams an der Bezirkspokalrunde teil.

Tore: 1:0 (9.) Yosief Isaak, 2:0 (16.) Mamadou Sailou Sow, 2:1 (22.) Eigentor, 3:1 (53.) Rezcep Akbulut, 4:1 (54.) Eren Bayrask, 4:2 (66.) Jan Dirschauer, 5:2 (67.) R. Akbulut, 6:2 (75.) Luca Kienast, 6:3 (82.) J. Dirschauer (Fe). ZS: 240. SR: Adnan Dracic (Villingen).