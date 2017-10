Regionalsport Schwarzwald Pokal-Viertelfinale: FC 08 Villingen erwartet den Offenburger FV

Nullachter haben in der aktuellen Pokalrunde erstmals Heimvorteil

Fußball, südbadischer Pokal, Viertelfinale: Nach drei Auswärtspartien in Folge bescherte die Viertelfinal-Auslosung am Mittwoch dem Oberligisten FC 08 Villingen das erste Heimspiel in dieser Pokalrunde. Die Nullachter treffen auf eigenem Platz auf den Offenburger FV, der in der Verbandsliga aktuell den vierten Tabellenplatz belegt.

Die drei weiteren Viertelfinal-Paarungen lauten: FC Denzlingen gegen SC Pfullendorf, SV Oberschopfheim gegen SV Linx und SV Kuppenheim gegen FV Lörrach-Brombach. Das Viertelfinale ist auf Mittwoch, 1. November, terminiert.