Pokal-Aus für Schwarzwälder Nachwuchs

FC 08 Villingen und FC Bad Dürrheim mit klaren Niederlagen im Verbandspokal

Fußball, A-Junioren Verbandspokal: FC 08 Villingen – Offenburger FV 1:5 (1:2). (ms) Die Überraschung im Achtelfinale des A-Junioren Verbandspokals ist ausgeblieben. Der Verbandsligist FC 08 Villingen unterlag dem Oberligisten Offenburger FV mit 1:5. Das Ergebnis täuscht allerdings über den offenen Spielverlauf hinweg.

Die Partie begann aus Villinger Sicht wie gemalt: Aus einem Offenburger Eckstoß entwickelte sich ein Villinger Konter über links. Thibaud Natschke legte im Strafraum in den Rückraum, wo Till Stauss platziert ins linke Toreck abschloss. Auch im Anschluss waren die Nullachter ebenbürtig. Sowohl kämpferisch als auch spielerisch war in Hälfte eins kein Klassenunterschied zu erkennen. Nur in der Chancenverwertung waren die Gäste mit einer nahezu perfekten Ausbeute besser.

Nach 30 Minuten parierte FC 08-Torhüter Luca Intili einen Kopfball, den Nachschuss musste er aber aus dem Netz holen. Kurz vor der Pause gingen die Gäste dann sogar in Führung. Villingen nahm sich für die zweite Hälfte viel vor, ein direkt getretener Freistoß nur vier Minuten nach Wiederbeginn sorgte dann aber für die Vorentscheidung. Die Nullachter vergaben im Anschluss durch Laurent Sterling gute Chancen und wurden zweimal für Ballverluste im Spielaufbau bestraft. Villingens Trainer Emanuele Ingrao war trotz der Klatsche mit seiner Mannschaft zufrieden. „Das Ergebnis ist viel zu hoch ausgefallen. Offenburg hatte eine starke Chancenverwertung. Ich habe heute die richtige Reaktion der Mannschaft auf die vergangenen Ligaspiele gesehen.“ Tore: 1:0 (10.) Stauss, 1:1 (30.), 1:2 (42.), 1:3 (49.), 1:4 (69.), 1:5 (75.). ZS. 100. SR: Sasa Matosevic (Schwenningen).

Bad Dürrheim verliert klar

FC Kuppenheim – FC Bad Dürrheim 6:0 (3:0). Am Dienstag unterlagen die Bad Dürrheimer A-Junioren (Landesliga) beim Verbandsligisten FC Kuppenheim klar mit 6:0. Bereits nach 24 Minuten lagen die Kurstädter mit 3:0 hinten. Zwar konnten sie die folgenden Minuten ausgeglichen gestalten, ein erneuter Dreierpack in der Schlussphase führte dann aber zum klaren Ausscheiden im Viertelfinale.