Regionalsport Schwarzwald Plavci und Niedermann treffen für FC 08 Villingen

Fußball-Oberligist trennt sich im Testspiel gegen FC Radolfzell 2:2 Unentschieden

Fußball: (mp) FC Radolfzell – FC 08 Villingen 2:2 (1:0). Im ersten Vorbereitungsspiel nach der Winterpause kam der aktuelle Oberliga-Tabellenzweite FC 08 Villingen beim Verbandsligisten FC Radolfzell zu einem 2:2.

Die Mannschaft von Nullacht-Trainer Jago Maric musste auf den privat verhinderten Kapitän Benedikt Haibt sowie auf Daniel Wehrle verzichten. Dafür stand Danilo Cristilli wieder zur Verfügung. Der Angreifer, der rund ein Jahr aufgrund eines Kreuzbandrisses gefehlt hatte, spielte in der zweiten Halbzeit rund 30 Minuten. In der ersten Halbzeit stand zudem mit dem Kroaten Luka Bolatek ein Gastspieler bei den Nullachtern zwischen den Pfosten; er wurde in der zweiten Halbzeit durch Stammtorhüter Christian Mendes abgelöst.

Die Gastgeber hatten auf dem gut zu bespielenden Kunstrasenplatz im Mettnau-Stadion den besseren Start und gingen nach rund einer halben Stunde durch Eduard Mladoniczyk in Führung. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause. Drei Minuten nach Wiederbeginn sorgte FC 08-Torjäger Nedzad Plavci für das 1:1 und in der 65. Spielminute brachte Daniel Niedermann den Oberligisten mit 2:1 in Führung. Aber Radolfzell setzte nach und kam in der 70. Minute durch Daniel Wehrle noch zum 2:2-Ausgleich. „Für das erste Vorbereitungsspiel war die Leistung ganz in Ordnung, auch vor dem Hintergrund, dass unsere Mannschaft in der letzten Woche kaum draußen trainierte, sondern im Fitnessstudio ihre Einheiten absolviert“, sagte der geschäftsführende Vorsitzende der Nullachter, Gaetano Cristilli. Am kommenden Wochenende steht ein dreitägiges Trainingslager (von Freitag bis Sonntag) in Oberharmersbach auf dem Programm. Dabei gibt es gegen die Oberharmersbacher, die in der Landesliga spielen, am Samstag (15 Uhr) noch ein Testspiel.