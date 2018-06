Regionalsport Schwarzwald Pfohrens Trainer Häring: "Erst war ich sauer und später stolz"

Rückblick auf 29. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Nach einer bisher makellosen Rückrunde musste sich Meister FC Bräunlingen am Samstag mit 1:5 Toren in Donaueschingen geschlagen geben. „Wir waren in den ersten 20 Minuten richtig gut im Spiel und müssen da in Führung gehen. Bei den Gegentreffern zwei und drei haben wir gepennt. Dass danach die letzte Motivation fehlte, ist verständlich. Dennoch wollten wir uns keinesfalls so hoch geschlagen geben und haben dem SSC auch nichts geschenkt. Schließlich muss man sich Platz zwei verdienen“, sagt Bräunlingens Trainer Uwe Müller, der einige angeschlagene Spieler aus gesundheitlichen Gründen schonte.

Der SSC Donaueschingen ist dank des klaren Erfolgs gegen Bräunlingen und der nahezu gleichzeitigen Niederlage von Hinterzarten auf Platz zwei gesprungen. „Dass Hinterzarten gegen Grafenhausen verliert, hat mich weniger überrascht. Jetzt wissen wir, was uns am letzten Spieltag in Grafenhausen erwartet“, sagt SSC-Trainer Thomas Minzer. Da möchte der SSC gern Platz zwei verteidigen. „Wir sind weiterhin in einem Lernprozess und ich werde jetzt keinen Druck aufbauen. Gehen wir als Dritter über die Ziellinie, wäre es auch keine verkorkste Saison. Mit 63 Punkten haben wir schon jetzt viel erreicht“, ergänzt Minzer, der seiner Elf beim Sieg gegen Bräunlingen einen „tollen Fußball“ attestierte.

Die 4:5-Heimniederlage gegen Grafenhausen kostete dem SV Hinterzarten den zweiten Platz. „Das Spiel hätte auch 6:5 für uns ausgehen können. Grafenhausen war bei uns sehr stark“, sagt Hinterzartens Vorsitzender Axel Winterhalter und ergänzt: „Wir haben es nun nicht mehr in der eigenen Hand, Platz zwei zu belegen, doch die Hoffnung ist noch da. Grafenhausen wird auch gegen Donaueschingen alles aufbieten und auf Sieg spielen. Das haben sie uns versprochen. Zunächst jedoch müssen wir unsere Hausaufgaben gegen Bad Dürrheim II machen, bevor wir auf das andere Ergebnis schauen.“ Mann des Tages war Torjäger Florian Haselbacher, der gleich viermal für die Gäste traf. Laut Winterhalter habe sich beim SV Hinterzarten noch niemand mit Rang zwei und dem FC Weilersbach als möglichen Gegner in den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga befasst.

Nach einem 0:2-Pausenrückstand feierte der FC Pfohren in Gündelwangen noch einen 3:2-Sieg, der Trainer Dominic Häring sehr zufriedenstellte. „Wir haben eine miserable erste Halbzeit gespielt. In der Pause musste ich die Jungs neu einstellen und habe an ihren Sportsgeist appelliert. Nach der ersten Halbzeit war ich sauer, nach der zweiten Halbzeit stolz. Gerade weil es für uns um nicht mehr viel geht, war es mir wichtig, dass wir Charakter zeigen“, freute sich Häring. Pfohren spielt zum Abschluss gegen Göschweiler. „Es wird eine ähnliche Partie. Wir sind der Favorit. Ich möchte die drei Punkte auf jeden Fall“, so Häring.

Immer besser kommt der SV Öfingen in Fahrt. Mit dem 5:2 gegen Oberbaldingen wurde die Marke von 40 Punkten erreicht.“Wir spielen befreit auf. Es war einmal mehr eine tolle Mannschaftsleistung. Bei uns ist ein Entwicklungsprozess zu sehen. Die Sommerpause kommt fast zum falschen Zeitpunkt“, betont der Spielausschuss-Vorsitzende Thomas Klimmer. Unter Trainer Jörg Kienast habe sich die Mannschaft prächtig entwickelt und wird auch in der Konstellation zusammenbleiben. „Wir wollen zwei, drei Verstärkungen gewinnen und werden weiterhin eigenen jungen Spielern die Chance geben“, kündigt Klimmer an. Für das letzte Spiel gegen Eisenbach gibt es noch ein Ziel. Klimmer: „Wir wollen unsere Bilanz ausgleichen. Wir stehen bei zwölf Siegen und 13 Niederlagen. Der 13. Sieg treibt uns an.“

Bereits zum zweiten Mal in der Saison sagte der FC Bad Dürrheim II wegen personeller Sorgen eine Partie ab. Schon am 11. November fanden sich für die Partie in Hinterzarten keine elf Spieler. Am Wochenende war es bei der geplanten Partie beim FC Löffingen II ähnlich. „Unsere Jugendspieler standen nicht zur Verfügung und auch aus dem Kader der zweiten Mannschaft gab es zu viele Absagen“, sagt Trainer Dennis Feuerstein. Damit sind auch diese drei Punkte weg und die Kurstädter bleiben bei 28 Punkten in Abstiegsgefahr. Am letzten Spieltag gastiert die Elf in Hinterzarten und muss antreten. Sonst wäre der Klassenerhalt am grünen Tisch verspielt, wobei auch bei einer Niederlage der Abstieg droht, denn Möhringen kann mit einem Sieg gegen den FC Neustadt II vorbeiziehen.

Abgestiegen ist seit dem vergangenen Wochenende der FC Hüfingen, da am letzten Spieltag die zwei davor platzierten Teams aus Möhringen und Neustadt gegeneinander spielen und Hüfingen in jedem Fall einer der letzten drei Plätze belegen wird. Schon nach der Niederlage unter der Woche in Neustadt war die Stimmung auf dem Nullpunkt. Nun folgte eine 0:8-Klatsche in Eisenbach. „Ohne fünf Stammspieler waren wir chancenlos. Leider muss man sagen, dass wir zurecht absteigen“, resümiert Trainer David Invernot, der auch in der kommenden Saison die Elf trainiert und jetzt mit den Planungen für die Kreisliga B beginnt. „Es steht ein größerer Umbruch und Neuaufbau an. Wir werden vielen eigenen jungen Spielern die Chance geben, sich zu zeigen. Unser Ziel muss sein, eine Mannschaft zu formieren, die wieder die Rückkehr in die Liga schafft, was jedoch nicht gleich im ersten Jahr sein muss“, fügt Invernot an.