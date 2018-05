Regionalsport Schwarzwald Pfohrens Trainer Häring: Eigentlich muss der Rasen brennen

Rückblick auf 24. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Sieben Spiele, sieben Siege: Spitzenreiter FC Bräunlingen ist perfekt aus der Winterpause gekommen. Durch den 3:1-Erfolg in Pfohren übernahmen die Bräunlinger wieder die Tabellenspitze. „Wichtig war, unmittelbar nach dem Seitenwechsel das 2:0 nachzulegen. Das war der richtige Zeitpunkt. Auch nach dem 1:2, bei dem wir etwas gepennt haben, fanden wir die richtige Antwort und machten mit dem dritten Treffer alles klar“, sagt Trainer Uwe Müller. Er weiß um die gute Ausgangsposition seiner Elf, die noch eine Partie weniger ausgetragen hat als die Konkurrenz. Dennoch warnt Müller: „Noch haben wir nichts erreicht und müssen fokussiert bleiben.“

Nach dem späten 1:2-Anschlusstreffer gegen Bräunlingen hatte Dominic Häring, Trainer des FCPfohren, von seiner Elf ein Aufbäumen erwartet. „Eigentlich muss der Rasen brennen. Aber wir waren zu brav und haben viel zu schnell den dritten Treffer kassiert.“ Häring musste zudem erkennen, dass es seiner Elf gegenwärtig nicht gelingt, die vielen verletzten Stammspieler zu ersetzen. Auch deshalb sei gegen den neuen Spitzenreiter nichts mehr möglich gewesen.

Der SSC Donaueschingen kann eine gute Saison krönen. Die Elf ist aktuell in einer glänzenden Verfassung und ließ beim 3:0-Erfolg in Hüfingen nichts anbrennen. „Es war sicherlich nicht unser bestes Spiel, vor allem, wenn ich an die hochkarätigen Chancen denke, die wir nicht genutzt haben. Aber wir haben die drei Punkte, und das zählt“, sagt Trainer Thomas Minzer. Für ihn ist Bräunlingen der heiße Favorit auf die Meisterschaft. Am Wochenende schaute sich Minzer schon einmal den kommenden Gegner Öfingen an, um seine Elf am Mittwoch gut einzustellen. Unterdessen hat der SSC die drei Punkte aus dem ausgefallenen Spiel gegen Eisenbach erhalten. Der SV Eisenbach war zu der Partie auf dem Schellenberg nicht angetreten.

Keine Punkte und noch dazu drei weitere verletzte Spieler: Für den FC Hüfingen verlief die Partie gegen Donaueschingen nicht nach Wunsch. „Ich habe Donaueschingen schon stärker gesehen. Die Mannschaft war keine drei Tore besser als wir“, resümiert Spielertrainer David Invernot, der ebenfalls angeschlagen vom Platz musste. Mit weiterhin nur 18 Punkten und dem vorletzten Tabellenplatz müssen die Hüfinger kräftig um den Ligaerhalt zittern, zumal die Elf zu wenig Tore schießt. Der Schnitt liegt nun unter einem Treffer pro Spiel. Invernot ist dennoch zuversichtlich, dass die Hüfinger in der Liga bleiben. Einerseits sei der Abstand nach oben überschaubar, andererseits stehen noch direkte Duelle gegen die Mitkonkurrenten an.

Beim 2:0-Erfolg des TuS Oberbaldingen gegen Schlusslicht Göschweiler war bei den Gastgebern in erster Linie Geduld gefragt. „Göschweiler stand wie erwartet defensiv und hat mit aller Macht das eigene Tor verriegelt. Für uns war das 1:0 nach rund einer Stunde die Erlösung, nachdem wir zuvor einige Chancen vergeben hatten“, bilanziert TuS-Trainer Bernhard Stern. Für Oberbaldingen war es der zweite Sieg in Folge, mit dem das Abstiegsgespenst wohl endgültig vertrieben sein dürfte. „Mit 33 Punkten sollten wir uns noch nicht zu sicher fühlen. Andererseits haben wir die Qualität, um in den restlichen sechs Partien noch etwas draufzupacken“, ergänzt Stern.

Nach einem 0:2-Rückstand holte der SV Öfingen gegen den bisherigen Spitzenreiter aus Hinterzarten noch einen Punkt. „Das 2:2 zeigt, dass bei uns die Moral stimmt. Wir haben leidenschaftlich um den Punkt gekämpft und uns belohnt. Unsere Mannschaft hat immer an sich geglaubt. Dieser unerwartete Zähler sollte uns zusätzlichen Auftrieb geben“, hofft Spielausschussvorsitzender Thomas Klimmer. Er glaubt trotz der nunmehr 29 Punkte, „dass wir den Ligaerhalt noch nicht ganz sicher haben“ und es nur ein kleines Polster auf die Teams sei, die auf einem Abstiegsplatz stehen. Daher wäre es für Klimmer toll, sollte die Mannschaft am Mittwoch auch in Donaueschingen punkten.

Für den SV Hinterzarten waren es im Kampf um den Aufstieg zwei verlorene Punkte, wenngleich Spielertrainer Kay Ruf längst keine Vorentscheidung sieht. „Wir haben noch sechs Spiele, andere sogar noch acht. Wären wir drei Spieletage vor Saisonende, wären wir wohl raus, so aber nicht.“ Hinterzarten baut darauf, dass von den restlichen sechs Partien vier auf eigenem Platz ausgetragen werden. Ruf: „Wir sind Kunstrasen gewöhnt. Das ist sicherlich kein Nachteil.“ Zwischendurch muss Hinterzarten noch nach Bräunlingen.