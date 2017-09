Regionalsport Schwarzwald Pfohren feiert Kantersieg gegen Möhringen

Siebter Spieltag der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2. Tor-Spektakel beim Spiel in Grafenhausen

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (ms) SSC Donaueschingen – TuS Oberbaldingen 4:1 (0:0). Der SSC dominierte die erste Hälfte, blieb aber ohne Tor. Nach der Pause brach Fatih Atar den Bann, doch Almani Camara glich direkt aus. Roman Kozevnikov traf für den SSC, der die Führung verteidigte und in der Nachspielzeit noch nachlegte. Tore: 1:0 (48.) Atar, 1:1 (51.) Camara, 2:1 (60.) Kezevnikov, 3:1 (90.+1) Atar, 4:1 (90.+3) Atar. ZS: 120. SR: Andre Cellier (Villingen).

FC Löffingen II – SV Göschweiler 5:1 (3:1). Im Derby herrschten von Beginn an klare Verhältnisse. Florian Isele, Nico Klein und Alexander Kornienko brachten Löffingen mit 3:0 in Führung. Das zwischenzeitliche 1:3 durch Victor Lampel brachte keine Aufholjagd. Mit zwei weiteren Treffern, darunter einem schönen Solo von Sascha Maingardt, war die Partie entschieden. Tore: 1:0 (21.) Isele, 2:0 (24.) Klein, 3:0 (30.) Kornienko, 3:1 (37.) Lampel, 4:1 (61.) Klein, 5:1 (63.) Maingardt. ZS: 150. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

SV Gündelwangen – FC Neustadt II 3:1 (0:0). Nach ausgeglichener erster Hälfte erzielte Dogan Köycü per Kopf das 1:0. Wenig später glich Björn Fischer mit einem Schuss aus 18 Metern aus. In der Schlussphase sicherten Cezar Duduta und Kevin Lücke dem SVG den verdienten Sieg. Tore: 1:0 (50.) Köycü, 1:1 (60.) Fischer, 2:1 (86.) Duduta, 3:1 (90.) Lücke. ZS: 110. SR: Heiko Werner (Untermettingen).

FC Pfohren – FV Möhringen 6:0 (2:0). Pfohren führte nach Toren von Marius Wiehl und Dominik Engeser zur Pause zwar mit 2:0, Möhringen hatte aber ebenfalls gute Chancen. Pfohrens Keeper Felix Klotz zeigte eine starke Leistung. Nach dem Seitenwechsel machten die Gastgeber mit vier Treffern den Sieg deutlich. Tore: 1:0 (16.) Wiehl, 2:0 (31.) Engeser, 3:0 (52.) Julian Sumser, 4:0 (70.) David Gemon, 5:0 (77.) Wiehl, 6:0 (87.) Meder. ZS: 100. SR: Wolfgang Zimmer (Schwenningen).

FC Bräunlingen – FC Lenzkirch 2:1 (1:1). Bereits nach vier Minuten brachte Philip Burchartz die Gäste allein vor dem Tor in Führung. Danach steigerte sich Bräunlingen. Philipp Müller verwertete eine Flanke von rechts zum 1:1. In Hälfte zwei traf Raphael Emminger nach Hereingabe von links zum 2:1 für die Hausherren. In der Schlussphase stand das Spiel auf Messers Schneide. Lenzkirch vergab beste Chancen. Tore: 0:1 (4.) Burchartz, 1:1 (22.) Müller, 2:1 (72.) Emminger. ZS: 120. SR: Kevin Kneipp (Eisenbach). Gelb-Rot: FCB (82.).

SV Grafenhausen – SV Öfingen 5:3 (1:1). Öfingens Misere setzt sich fort. Nach ordentlicher erster Hälfte, in der Fabian Ott für die Gäste das zwischenzeitliche 1:0 erzielte, brachen die Öfinger in Abschnitt zwei nach zunächst offenem Schlagabtausch komplett ein. Tore: 0:1 (26.) Ott, 1:1 (43.) Felix Gatti, 1:2 (47.) Ott, 2:2 (49.) ET, 2:3 (55.) Tobias Mattes, 3:3 (60.) Florian Haselbacher, 4:3 (65.) Andreas Stritt, 5:3 (90.+1) Haselbacher. ZS: 130. SR: Aykut Demiral (Bräunlingen).

FC Bad Dürrheim II – FC Hüfingen 5:0 (1:0). Gegen Ende der ausgeglichenen ersten Hälfte erzielte Gergö Potornai nach einem Eckball das 1:0 für die Hausherren. In Hälfte zwei hatte Bad Dürrheim leichtes Spiel, den verdienten Sieg deutlich ausfallen zu lassen. Tore: 1:0 (39.) Potornai, 2:0 (58.) Dimitri Krenz (FE), 3:0 (60.) Stefan Nezel, 4:0 (75.) Judi Sharro, 5:0 (82.) Ante Terzic. ZS: 20. SR: Stefan Teufel (Konstanz).