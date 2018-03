regionalsport schwrzwald Pfau hält Elfmeter von Willmann

Keine Tore zwischen Furtwangen und Schonach. Unterhaltsames Derby vor 300 Zuschauern

Fußball-Landesliga: FC Furtwangen – FC Schonach 0:0 (wd) Bei strömendem Regen sahen die Zuschauer ein temporeiches Spiel mit einer gerechten Punkteteilung. Da bei Furtwangen Jörg Ringwald aus persönlichen Gründen fehlte, rückte Florian Kaltenbach in die Start-Elf.

Von Beginn an entwickelte sich ein hartes aber nicht unfaires Spiel. Die Gäste hatten schnell durch German (6.)eine Möglichkeit, doch sein Schuss ging über die Latte. Furtwangen tat sich da schwer. Die Angriffsversuche endeten schon im Mittelfeld. Auf der anderen Seite scheiterte Passarella (14.) an Torhüter Wehrle. Sieben Minuten später die gleiche Aktion mit beiden Protagonisten. Erst in Minute 25 gelang Furtwangen ein guter Angriff. Nach einer Flanke von Willmann köpfte Steffen Holzapfel am Tor vorbei. Furtwangen versuchte danach mit Ballstafetten die Gästeabwehr in Verlegenheit zu bringen. In Minute 28 schickte Meier Geiger mit einem Pass in die Tiefe des Strafraums. Geiger wurde mit einem Foul gebremst. Der Schiedsrichter zeigte sofort auf Elfmeterpunkt. Willmann, ein sicherer Schütze, scheiterte am glänzend reagierenden Torhüter Pfau, der den Ball mit der rechten Hand aus dem unteren Eck fischte. Die Szene war der Startschuss zu einem rassigen Derby mit Chancen auf beiden Seiten. German (38.) und Willmann (40.) verfehlten mit ihren Schüssen das Tor.

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie. Die Torraumszenen wurden Mangelware und das Spiel wogte zwischen den Strafräumen hin und her. Das Tempo hielten beide Mannschaften hoch. In Minute 65 wurde ein Schuss von Romeo von Torhüter Wehrle im Zweikampf mit German zur Ecke abgewehrt. Als German und Wehrle am Boden lagen, monierten die Furtwanger eine Tätlichkeit von German. Der Schiedsrichter hatte nichts gesehen und beließ es nach einigen Minuten Hektik bei einer Ermahnung.

Ein Freistoß von Reiner (70.) ging über die Querlatte. Als sich alle mit dem Unentschieden abgefunden hatten, tanzte Meier in der Nachspielzeit auf dem linken Flügel zwei Abwehrspieler der Gäste aus und bediente den mitgelaufenen Ambs, dessen Schuss aber zu harmlos war. ZS: 300; SR: Jens Bormann (Hüfingen)

FC 07 Furtwangen: Wehrle, M.Ringwald, Staudt, Schmitz, Ambs, Kaltenbach (78. Prezer), Willmann, St. Holzapfel, Meier, Fichter, Geiger (87. H. Holzapfel)

FC Schonach: Pfau, Griesbeck, Ketterer (70. Frey), Wetzig, Lenti, Dold, Passarella, Schneider (60. Reiner), Romeo, German. Kaiser (77. S. Pfau)

Trainerstimmen

Markus Knackmuß (FC Furtwangen): „Die Zuschauer haben ein gutes Spiel gesehen, bei dem sich beide Mannschaften nichts schenkten. Ein gerechtes Unentschieden.“

Enrico Blanco (FC Schonach): „In den ersten 20 Minuten waren wir besser und müssen in Führung gehen. Nach dem Elfmeter war die Partie ausgeglichen. Das Ergebnis geht in Ordnung.“