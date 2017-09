regionalsport schwarzwald Pfaffenweiler erklimmt Tabellenspitze

Sechster Spieltag in der Fußball-Bezirksliga. Königsfeld spielt zuhause nur unentschieden

Fußball-Bezirksliga: (db) FC Brigachtal – FC Hochemmingen 1:4 (1:2). Bereits nach drei Minuten sorgte Pascal Heinig für die Gästeführung. Diese sollte Hochemmingen bis zum Schluss nicht mehr abgeben, denn gegen die offensiv kaum überzeugenden Brigachtaler ließ man, dank der tief stehenden Abwehr, kam etwas zu. Im Spiel nach vorne sorgten die Hochemminger Konter wiederum mehrmals für Gefahr und Zählbares. So blieb Michael Witts Tor der einzige Treffer der Gastgeber, die nach der Pause zwar mehr Ballbesitz hatten, im Gegensatz zu Hochemmingen aber nicht mehr nachlegen konnten. Mit einem Doppelschlag Mitte der zweiten Halbzeit sorgten die Gäste für die vorzeitige Entscheidung. Tore: 0:1 Heinig (3.), 0:2 Heinig (26.), 1:2 Witt (33.), 1:3 Chatziioannidis (64.), 1:4 Engesser (67.). SR: Maximilian Schreiber (Bonndorf). Z: 110.

SG Riedöschingen/Hondingen – FC Pfaffenweiler 0:3 (0:1). Einem verhaltenen Beginn folgte eine ausgeglichene erste Halbzeit. Kurz vor der Pause sorgte Mario Bühler im Anschluss an eine Ecke per Kopf für die Gästeführung. Die Spielgemeinschaft wirkte jedoch nicht geschockt, kam vielmehr mit Schwung aus der Kabine und hatte direkt eine hundertprozentige Chance, die jedoch pariert wurde (48.). Riedöschingen legte nach, doch auch im Eins gegen Eins blieb Marjan Tomasic im Pfaffenweiler Tor Sieger (52.). Stattdessen trafen erneut die Gäste, die sich danach weit zurückzogen und das Spiel geschickt verwalteten. Mit dem Schlusspfiff fiel noch der dritte Treffer. Tore: 0:1 Bühler (43.), 0:2 Herbst (60.), 0:3 Scholemann (90.+1). SR: Zdravko Markovic (Schwenningen). Zuschauer: 180.

FC Königsfeld – SV Hölzlebruck 2:2 (0:0). Hölzlebruck agierte aus einer dicht gestaffelten Abwehr heraus und machte die Räume geschickt zu. Königsfeld hatte zwar mehr Ballbesitz, Torchancen blieben aber auf beiden Seiten Mangelware. Im zweiten Durchgang sah es zunächst so aus, als könne die Partie durch die Königsfelder Führung Fahrt aufnehmen (56.), doch Alexander Winter glich postwendend aus (58.). Somit blieb es bis zur Schlussphase überwiegend bei Mittelfeldgeplänkel. Auch die erneute Führung durch Aleksandar Novakovic (87.) nutzte Königsfeld letztlich nichts, denn die Gäste hatten erneut die passende Antwort parat und glichen durch Henrick Sorgius Schuss zum zweiten Mal aus. Tore: 1:0 Novakovic (56.), 1:1 Winter (58.), 2:1 Novakovic (87.), 2:2 Sorgius (88.). Schiedsrichter: Uwe Freigang (St. Georgen). Zuschauer: 100.

FV Marbach – FC Gutmadingen 1:2 (0:0). In den ersten 45 Minuten konnte sich keine Mannschaft einen Vorteil erarbeiten. So ging es torlos in die Kabinen. Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs änderte sich an diesem Bild wenig. Erst Manuel Huber gelang es, den Bann zu brechen. Seinem Tor in der 65. Minute folgte die beste Phase der Partie, in der Marbach zunächst verdient zum Ausgleich kam. Marco Effinger ließ seinen Bewacher stehen und schloss souverän ab. Danach ging es hin und her und aus dieser Situation heraus kam Gutmadingen zum Siegtreffer, den erneut Manuel Huber erzielte (82.). Tore: 0:1 M. Huber (65.), 1:1 Effinger (71.), 1:2 Huber (82.). SR: Julian Schmid (Fischerbach). Z: 180.

TuS Bonndorf – FC Dauchingen 3:4 (1:2). Bonndorf verschlief die erste halbe Stunde komplett und lag prompt mit 0:2 zurück. Jedoch war der zweite Treffer für die Gäste äußerst umstritten. Viele waren der Meinung, anstatt eines Dauchingers sei ein Bonndorfer Spieler gefoult worden. Das Tor weckte allerdings die Gastgeber, die nun zielstrebiger agierten und noch vor der Pause verkürzten. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der TuS die Schlagzahl und glich durch Mario Modispacher aus (51.). Bonndorf blieb das bessere Team, verlor aber auch unnötig den Ball in der eigenen Hälfte. Marcel Geiger nahm das Geschenk dankend an (69.). Wieder schaffte der Gastgeber den Ausgleich. Kurz darauf segelte ein Freistoß aus der Dauchinger Hälfte in den Strafraum der Gastgeber. Die Abwehr schaute nur zu und Maximilian Steinbach verwandelte locker zum 3:4 (85.). Tore: 0:1 Geiger (17.), 0:2 Laufer (30./FE), 1:2 Plum (41.), 2:2 Modispacher (51.), 2:3 Geiger (69.), 3:3 Modispacher (80.), 3:4 Steinbach (85.). SR: Jens Bormann (Hüfingen). Z: 100.

SV Überauchen – FV Tennenbronn 0:2 (0:1). Ein unglücklicher Querschläger sorgte Mitte der ersten Halbzeit für die Gästeführung. Im Anschluss riss Überauchen das Spiel an sich, doch sowohl Marc Albrecht (40.) als auch Philipp Erhart (60.) vergaben die besten Chancen zum Ausgleich leichtfertig. Tennenbronn agierte in dieser Phase passiv und kam nur selten hinten raus, einmal allerdings entscheidend zum 0:2 durch Andreas Dold (76.). Obwohl Überauchen danach alles versuchte, blieb es bei diesem Ergebnis. Tore: 0:1 Oliver Hilser (25.), 0:2 Dold (76.). SR: Andreas Kleiser (Neustadt). Z: 80.

SV TuS Immendingen – DJK Donaueschingen II 2:3 (1:3). Nach einer kurzen Abtastphase brachte Lukas Stocker die Gäste in Führung (10.). Immendingen ließ sich nicht schocken und drückte mit Erfolg auf den Ausgleich. Doch kurz darauf unterlief den Gastgebern ein Eigentor. Aus dem Nichts sorgte Christopher Allaut für das dritte Tor für Donaueschingen (45.). Erneut hatte Immendingen in der Abwehr nicht aufgepasst. Nach der Pause spielte nur noch Immendingen. Im Abschluss blieb man aber zu harmlos, und so kam der Anschlusstreffer zu spät. Tore: 0:1 Stocker (10.), 1:1 Martin (22.), 1:2 Eigentor (26.), 1:3 Allaut (45.), 2:3 Kerbel (90.+2). SR: Axel Amann (Stühlingen). Z: 100. Bes. Vork: Gerrit Winkler pariert DJK Elfmeter (45.+1). GR: Wittmann (88./Immendingen).

SV Geisingen – SG Riedböhringen/Fützen 4:3 (1:0). Geisingen dominierte über neunzig Minuten die Partie und ließ die Gäste nur per Konter gelegentlich vor das eigene Tor. Wenig überraschend führten die Gastgeber zur Pause mit 1:0 und mit einem 2:0 ging es in die hektische Schlussphase. Zunächst sorgte eine erneute Kombination zum 3:0 für Geisingen, doch dann ging es Schlag auf Schlag. Erst verkürzte die SG, dann legten die Gastgeber wieder vor. Anschließend sorgte ein Riedböhringer Doppelschlag für den Anschlusstreffer, direkt danach war jedoch Schluss. Tore: 1:0 Sulejmani (15.), 2:0 Sulejmani (59.), 3:0 Arceri (77.), 3:1 Fetz (78.), 4:1 Arceri (80.), 4:2 Cakmak (88./FE), 4:3 Meister (90.+3). SR: Detlef Margraf (Gottmadingen). Zuschauer: 110. Bes. Vork: Rot für Mijatovic (90.+2/Geisingen).