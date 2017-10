Regionalsport Schwarzwald Pfaffenweiler dreht Lokalderby

8. Spieltag in der Bezirksliga Schwarzwald. Gutmadingen gewinnt mit neun Spielern

Fußball-Bezirksliga: SV Hölzlebruck – FC Gutmadingen 1:3 (0:2). (ms) Drei Tore nach Standardsituationen machten für Gutmadingen den Unterschied. Die Gäste gingen nach 15 Minuten durch Benjamin Huber in Führung. Wenig später legte Philipp Wehrle per Kopf nach. Zwar hatte Hölzlebruck einige gute Chancen, ließ die Kaltschnäuzigkeit aber vermissen. Nachdem sich die Gäste nach der Pause mit einem Platzverweis schwächten, verwandelte Alexander Winter den darauffolgenden Elfmeter zum 1:2. Gutmadingen, inzwischen nur noch zu neunt, sorgte mit einem weiteren Kopfballtreffer von Manuel Huber nach einer Stunde für die Entscheidung. Tore: 0:1 (15.) Benjamin Huber, 0:2 (29.) Wehrle, 1:2 (49.) Winter, 1:3 (60.) Manuel Huber. ZS: 100. SR: Philipp Eschle (Gütenbach). Bes. Vork.: Rot (47.) FCG, Gelb-Rot (55.) FCG.

TuS Bonndorf – FC Brigachtal 2:1 (1:1). Verdienter Sieg für Bonndorf. Nach längerem Abtasten sorgte ein Eigentor von Florian Schlachter für die überraschende Gästeführung. Bonndorf reagierte aber gut und kam durch Mario Modispacher noch vor der Pause zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel gab es Chancen auf beiden Seiten. Der zweite Treffer von Modispacher nach 72 Minuten war gleichzeitig der Siegtreffer. Tore: 0:1 (24.) Schlachter (ET), 1:1 (28.) Modispacher, 2:1 (72.) Modispacher. ZS: 120. SR: Yannick Erath (Villingen).

SV Geisingen – FV Tennenbronn 3:1 (1:0). Geisingen erwischte einen guten Start. Nach zehn Minuten brachte Celil Begit die Hausherren mit einem satten Schuss aus 30 Metern in Führung. Das 1:0 war auch der Pausenstand. Zwei Minuten nach Wiederbeginn glich Andreas Dold in einer Eins-gegen-Eins–Situation verdient aus. Geisingen war in Hälfte zwei aber klar besser und verdiente sich zwei weitere Treffer. Cyril Bondarev traf nach einer Ecke, Qazim Sulejmani köpfte eine Freistoßflanke ein. Tore: 1:0 (10.) Begit, 1:1 (47.) Dold, 2:1 (61.) Bondarev, 3:1 (66.) Sulejmai. ZS: 200. SR: Maximilian Schreiber (Bonndorf).

SG Riedöschingen/Hondingen – DJK Donaueschingen II 4:2 (1:0). Verdienter Heimsieg für die SG. Per Abstauber brachte Marko Deschle die Gastgeber früh in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Patrick Zolg mit einem schönen Freistoß aus 25 Metern. Zeller ließ wenig später das 3:0 folgen. Die Gastgeber vergaben sogar noch einen Strafstoß. Aus dem Nichts brachte sich die DJK durch zwei Standardtore wieder heran. Die DJK schnupperte am Ausgleich, Manuel Martin sorgte aber mit einem Konter in der Schlussphase für die Entscheidung. Tore: 1:0 (14.) Deschle, 2:0 (50.) Zolg, 3:0 (56.) Zeller, 3:1 (70.) Niklas Kern, 3:2 (85.) Lukas Stocker, 4:2 (86.) Martin. ZS: 200. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

FV Marbach – FC Pfaffenweiler 3:4 (2:1). Marbach dominierte die ersten 45 Minuten und führte verdient. Torjäger Florian Ehmann sowie Tim Häring trafen per Doppelschlag. Florian Herbst verkürzte noch vor der Pause. Mitte der zweiten Hälfte verlor Marbach den Faden. In Minute 76 begann die Aufholjagd des Tabellenführers. Felix Ohlhauser drehte binnen sechs Minuten das Spiel, und Patrick Anders sorgte mit dem 2:4 für die Vorentscheidung. Marco Effinger gelang in der Nachspielzeit nur noch Ergebniskosmetik. Tore: 1:0 (31.) Ehmann, 2:0 (33.) Häring, 2:1 (42.) Herbst, 2:2 (76.) Ohlhauser, 2:3 (82.) Ohlhauser, 2:4 (86.) Anders, 3:4 (90.+3) Effinger. ZS: 280. SR: Lukas Fleig (Brigachtal).

SV Überauchen – FC Hochemmingen 2:2 (2:0). Überauchen hatte in Hälfte eins alles im Griff. Marc Albrecht schloss bereits nach acht Minuten einen Konter zum 1:0 ab. Klaus Neininger erhöhte kurz vor der Pause nach zuvor schöner Kombination auf 2:0. Die Gastgeber hätten durchaus auch höher führen können. Nach der Pause erhöhten die Gäste das Risiko. Markus Romer nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Überauchener Abwehr und schob zum Anschlusstreffer ein. Danach kehrte Hektik ein. Julian Künstler verwertete einen Steilpass zum 2:2. In der Schlussphase erhielten zwei Überauchener Spieler wegen Meckerns die Ampelkarte. Es blieb aber beim 2:2. Tore: 1:0 (8.) Albrecht, 2:0 (41.) Neininger, 2:1 (54.) Romer, 2:2 (64.) Künstler. ZS: 80. SR: Serkan Daysal (Gengenbach). Bes. Vork.: Zwei Gelb-Rote Karten für SVÜ (79., 90.+1).

SV TuS Immendingen – FC Dauchingen 4:0 (2:0). Marcel Winkler stellte schon nach elf Minuten die Weichen auf Heimsieg. Der Immendinger schob nach Vorarbeit von Atila Yüce zum 1:0 ein. Atdhedon Mehmetaj legte später mit einem Distanzschuss nach. In Hälfte zwei das gleiche Bild: Immendingen kontrollierte Ball und Gegner. Yüce stellte nach einer Stunde auf 3:0. Das letzte Tor steuerte Jaruka Ndow in der Nachspielzeit bei. Mario Köhler zeigte mit drei Vorlagen eine starke Leistung. Tore: 1:0 (11.) Winkler, 2:0 (26.) Mehmetaj, 3:0 (60.) Yüce, 4:0 (90.+3) Ndow. Zuschauer: 150. SR: Silas Haselberger (Brigachtal).

Bezirksliga Schwarzwald

