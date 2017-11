Regionalsport Schwarzwald Peterzell sorgt für dicke Überraschung

15. Spieltag der Kreisliga A, Staffel 1. Sturm sorgt für drei Spielausfälle

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: DJK Villingen – SV Nußbach 3:2 (1:0). (ms) Fabian Mauch brachte die überlegene DJK in der Anfangsphase verdient in Führung. Mitte der zweiten Hälfte sorgten Patrick Haas und Philipp Schwind mit einem Doppelpack für die vermeintliche Vorentscheidung. Die Gäste sorgten aber mit zwei Toren durch Fabian Mildenburger und Steffen Schneider nochmals für Spannung in der Schlussphase. Am Ende gewann die DJK-Reserve verdient. Tore: 1:0 (13.) Mauch, 2:0 (71.) Haas, 3:0 (74.) Schwind, 3:1 (78.) Mildenberger, 3:2 (84.) Schneider. ZS: 60. SR: Enis Morat (Schwenningen).

VfB Villingen – FC Triberg 1:1 (1:1). Der VfB dominierte das Geschehen, während die Gäste nur auf Konter lauerten. Nick Bitter traf nach Schuss von Rudenko per Abstauber zum verdienten 1:0. Die Führung hielt nicht lange, da Felix Fehrenbach zwei Minuten später einen Konter zum Ausgleich abschloss. In der Folge rannte Villingen an und drängte auf die erneute Führung, schaffte aber nicht mehr den Ausgleich. Tore: 1:0 (24.) Bitter, 1:1 (26.) Fehrenbach. ZS: 60. SR: Edgar Straub (Lauterbach).

FC Schonach II – FC Schönwald 0:2 (0:1). Schönwald ging als verdienter Derby-Sieger hervor, weil die Gäste ihre Möglichkeiten besser nutzten. Schonach ließ im Laufe des Spiels einige Großchancen liegen. Sekunden vor der Pause traf Nick Faigle per Konter zum 0:1. Kurz nach dem Seitenwechsel stellte Heiko Spath auf 0:2. Die Gastgeber rannten in der Folge an, bekamen den Ball aber nicht über die Linie. Tore: 0:1 (45.) Faigle, 0:2 (52.) Spath. ZS: 100. SR: Andreas Kleiser (Hinterzarten).

FC Peterzell – FC Weilersbach 3:2 (2:0). Überraschung in Peterzell: Peterzell bezwang in einem kampfbetonten Spiel das Schlusslicht verdient mit 3:2. Nach ausgeglichenem Beginn brachte Dominik Armbruster die Hausherren nach einem Freistoß in Führung. Nur wenig später legte Antonia Spina per Direktabnahme zum 2:0 nach. Weilersbach kam besser aus der Kabine und verkürzte durch Sinan Kurban auf 2:1. Danach war das Spiel lange offen, ehe Armbruster einen Freistoß direkt zum 3:1 verwandelte. Tolga Sözer verkürzte zwar noch einmal, Peterzell rettete den Sieg aber über die Zeit. Tore: 1:0 (34.) Armbruster, 2:0 (41.) Spina, 2:1 (48.) Kurban, 3:1 (84.) Armbruster, 3:2 (88.) Sözer. ZS: 60. SR: Andreas Scheffler (Furtwangen).

FC Kappel – SG Buchenberg/Neuhausen 3:1 (1:0). Auf schwer bespielbarem Geläuf standen die Zweikämpfe im Mittelpunkt. Kappel verwertete seine Chancen besser. Martin Geppert traf per Kopf zum 1:0. Sekunden nach der Pause glich Jonas Kaiser aus spitzem Winkel aus, doch Jens Dude brachte die Gastgeber per Direktabnahme wieder in Führung. Marco Hey beseitigte in Minute 78 mit dem 3:1 alle Zweifel am Heimsieg. Tore: 1:0 (21.) Geppert, 1:1 (46.) Kaiser, 2:1 (55.) Dude, 3:1 (78.) Hey. Zuschauer: 50. Schiedsrichter: Andreas Sättele (Löffingen).

Die für den Sonntag angesetzten Spiele SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Fischbach, FC Tannheim – SV Rietheim und Spfr. Neukirch – NK Hajduk VS wurden aufgrund des Unwetters und der damit verbundenen Überflutungen der Sportplätze nicht angepfiffen. Trotz des Spielausfalls bleibt der FC Fischbach Tabellenführer und ist somit Herbstmeister.