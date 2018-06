Regionalsport Schwarzwald Perplexe Tennisspieler des TC Blau Weiß Villingen

Herren 50-Mannschaft verspielt Tabellenführung. Herren 40 der Villinger festigen Platz eins

Tennis: (jm) Außer den beiden Regionalliga-Mannschaften der Damen und Herren 30, die ihre Spiele jeweils unglücklich mit 4:5 verloren, waren am vergangenen Wochenende noch weitere Teams des TC Blau Weiß Villingen im Einsatz.

Das sonst so erfolgsverwöhnte Herren 50-Team der Villinger erlebte am Samstag in der Südwest-Liga ein denkwürdiges Match, das in seinem Verlauf so wohl nicht mehr passieren würde. In Untertürkheim führte man nach Siegen von Wurz, Mieg und Dufner schnell mit 3:0. Dann kam die sicherlich etwas stärkere zweite Runde der Stuttgarter auf den Platz. Dass Jan Dold auf Position eins gegen Martin Andratsch mit 3:6 und 5:7 verlor, war zu verkraften. Doch dann wurde es dramatisch: Jürgen Müller ging gegen Martin Strohbeck in den Matchtiebreak, lag 3:7 hinten, holte auf und hatte beim Stand von 9:8 seinen ersten Matchball. Fünf weitere sollten folgen, keiner wurde verwandelt. Am Ende ging der Villinger Tennistrainer mit 15:17 vom Platz.

Zeitgleich hatte Thomas Karcher gegen den starken Schweden Vinterstad im Matchtiebreak beim Stand von 9:6 ebenfalls drei Matchbälle. Aber auch dieses Match ging nicht an die Blau Weißen. Statt 5:1 stand es 3:3. Für das Team um Mannschaftsführer Uli Wurz kein Problem, verfügte es doch über drei starke Doppel. Am Ende aber fanden sich alle drei Villinger Paarungen im entscheidenden Matchtiebreak wieder. Während Jan Dold und Gerald Huber eher überraschend gewannen, bekamen die sonst so sicheren Doppel Mieg-Wurz und Müller-Dufner ihre Matches nicht nach Hause. 4:5-Niederlage – die Villinger glaubten sich im falschen Film. Leichtfertig hatte man die Tabellenführung aus der Hand gegeben. Am Samstag ist gegen Baden-Baden Wiedergutmachung angesagt.

Auch die Damen 50 verloren mit 4:5 gegen Baden-Baden. Das Team von Mannschaftsführerin Meli Benninghaus hatte nach Siegen von Birgit Betzner, Ingeborg Klempt und Petra Franke einen 3:3-Zwischenstand erreicht, konnte allerdings auch nur ein Doppel gewinnen.

Ein paar Lichtblicke gab es dennoch am vergangenen Wochenende: Mit einem klaren 8:1-Sieg gegen den TC Leutershausen festigten die Villinger Herren 40 den ersten Platz in der Badenliga. Nachdem die Plätze aufgrund des Unwetters unbespielbar waren, wurde die Begegnung in der Tennishalle ausgetragen. Durch die Erfolge von Alexander Ruf, Mario Hauser, Daniel Radoijicic, Christian Rudel, Götz Jörger und Sascha Stiefel war der Sieg bereits nach den Einzeln perfekt. Am Samstag kommt es zum Regionalliga-Aufstiegsspiel beim TC Bohlsbach.

Ein weiteres Highlight folgte am Sonntag. Das junge Team der Herren 2 trat in Eggingen an – fünf Youngsters sowie Ex-Profi und Tennistrainer Thomas Messmer auf Position fünf. Nach Siegen von Felix Messmer, Thomas Messmer und Jannis Knackmuß stand es 3:3. Das zweite Doppel ging dann verloren, Thomas Messmer und Felix Kopecky gewannen das dritte sicher. So kam es auf das erste Doppel an. Fabian Fischer und Patrick Putschbach, beide mit klaren Niederlagen im Einzel, waren nicht gerade Favoriten. Nach verlorenem ersten Satz konnten sie den zweiten Satz überraschend gewinnen, um dann sensationell auch den Matchtiebreak und somit den Gesamtsieg nach Villingen zu holen.