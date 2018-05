Regionalsport Schwarzwald Perfekte Pfingsten für FC 08 Villingen ?

Fußball-Oberligist steht bereits sicher sich in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga. Am Montag südbadisches Pokalfinale

Fußball: Das Pfingstwochenende könnte für den FC 08 Villingen ein ganz besonderes werden. Seit Samstag steht fest, dass die Nullachter Oberliga-Vizemeister sind und damit an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga teilnehmen. Am Montag folgt nun beim südbadischen Verbandspokal-Finale in Lahr gegen den SV Linx (14.30 Uhr) die Chance auf den Pokalsieg und damit den Einzug in den DFB-Pokal. Dies würde den Villingern eine beträchtliche Summe für die Vereinskasse bringen.

Obwohl der FC 08 am Pfingstsamstag spielfrei war, hatten die Villinger Grund zum Jubeln. Da der Tabellendritte SGV Freiberg beim SV Spielberg mit 0:1 verlor, ist dem Team von Trainer Jago Maric Platz zwei in der Oberliga Baden-Württemberg nicht mehr zu nehmen. Damit spielen die Villinger um den Aufstieg zur Regionalliga gegen den Tabellenzweiten der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (FK Pirmasens) und den Zweiten der Hessenliga (TSV Lehnerz oder FC Bayern Alzenau). Die Entscheidung, ob der dritte Teilnehmer an der Relegation Lehnerz oder Alzenau heißt, fällt am Samstag, 26. Mai.

Zunächst treffen die beiden Villinger Gegner am 31. Mai aufeinander. Heimrecht hat hier der hessische Vertreter. Am Sonntag, 3. Juni, und am Mittwoch, 6. Juni, ist der FC 08 im Einsatz. Die jeweilige Paarung hängt vom Ausgang der ersten Partie ab.

Gibt es am 31. Mai einen Heimsieg, empfängt am 3. Juni Pirmasens die Villinger und am Mittwoch, 6. Juni, erwartet der FC 08 den hessischen Vertreter.

Gibt es im ersten Relegationsspiel ein Unentschieden oder gewinnt Pirmasens, erwarten die Nullachter zunächst den Hessenliga-Zweiten (Sonntag, 3. Juni) und gastieren drei Tage später in Pirmasens. Nur der Erste der Dreierrunde steigt in die Regionalliga auf. Für Villingen wäre es der zweite Aufstieg in Folge.