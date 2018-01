Regionalsport Schwarzwald Paukenschlag beim FC Gutmadingen

Fußball-Bezirksligist und Trainer Jäger gehen getrennte Wege

Fußball-Bezirksliga: (daz) Paukenschlag beim FC Gutmadingen: Trainer Heinz Jäger und die Vereinsführung trennten sich mit sofortiger Wirkung. Nachdem ein Ende der Zusammenarbeit zunächst nach Abschluss der laufenden Saison beschlossen worden war, geht der Verein schon in der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte neue Wege. Zum neuen Cheftrainer wurde Steffen Breinlinger ernannt. Er kam im vergangenen Sommer vom A-Kreisligisten FV Möhringen und war zuletzt Assistent von Jäger.

„Ein Ende der Zusammenarbeit im Januar war eigentlich nicht geplant“, sagt Volkhard Ohnmacht, Vorstand Spielbetrieb in Gutmadingen. Auch für Jäger nicht. „Ich finde es schade“, so der scheidende Coach. Offenbar drifteten zuletzt die sportlichen Vorstellungen beider Parteien auseinander. „Letztlich gab es eine Trennung in beiderseitigem Einvernehmen“, so Ohnmacht.

Dreieinhalb Jahre arbeitete Jäger in Gutmadingen und schaffte 2016 mit der Elf den erstmaligen Landesliga-Aufstieg, dem jedoch der sofortige Wiederabstieg folgte. Danach wollte der Verein einen neuen Anlauf in Richtung Landesliga starten. Aktuell belegen die Gutmadinger Platz drei in der Bezirksliga, bei einem Punkt Rückstand auf Rang eins, aber schon zwei mehr ausgetragenen Spielen. Jäger will dem Verein verbunden bleiben. „Ich war und bin in den FC Gutmadingen verliebt.“ Der Trainer hatte bereits in den vergangenen Wochen mehrere Anfragen von anderen Klubs erhalten. Jäger will sich nun eine kleine Auszeit gönnen und im Frühjahr entscheiden, ob er ein neues Angebot annimmt. „Ich bin seit 20 Jahren mit Leib und Seele im Trainerjob. Da geht es sicherlich weiter.“ Jäger will bei einigen Vereinen hospitieren, um sich fortzubilden.

Personell gab es in der Winterpause beim FC Gutmadingen keine Veränderungen. Die Verantwortlichen hoffen vielmehr, dass die langzeitverletzten Spieler wie Nicky Taubert, Darius Steiner, Lukas Riedmüller und Dominik Maus wieder zur Verfügung stehen. Ohnmacht: „Mit dem Quartett wären wir wieder sehr stark aufgestellt.“