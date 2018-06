Regionalsport Schwarzwald Paukenschlag bei den Fußballerinnen: SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen zieht sein Team zurück

Neukircherinnen haben Verbandsliga-Klassenerhalt so gut wie sicher. Spannendes Saisonfinale in der Landesliga

Frauenfußball: (olg) Paukenschlag vor dem letzten Saisonspieltag: Verbandsligist SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen zieht nach dem letzten Spieltag seine Mannschaft nach nur einem Jahr in der Liga zurück und beginnt einen Neuanfang zwei Klassen tiefer in der Bezirksliga. Indes hat der FV Marbach noch die Chance auf die Meisterschaft in der Landesliga.

Verbandsliga: PSV Freiburg – SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen (Samstag, 17 Uhr). Damit war nicht zu rechnen: Mit einem Knall endet für die Kurstädterinnen nach nur einem Jahr und zuvor drei Aufstiegen in Serie das Abenteuer Verbandsliga. Der scheidende Trainer Klaus Stärk und sein Co-Trainer verabschieden sich zwar mit dem sportlichen Klassenerhalt, doch die letzte Partie ist Makulatur, da am Freitagvormittag der freiwillige Rückzug erfolgte. „Es ist natürlich schade, aber aus personellen Gründen haben wir uns für diesen Schritt entschieden“, so der Frauen-Abteilungsleiter Salvatore Buccelli. „Leistungsträger wie Christina Brugger und Sabrine Rothe hören auf und einige Spielerinnen, die weiter überbezirklich spielen wollen, wechseln den Verein.“

Holger Rohde, der Frauenbeauftragte im Bezirk Schwarzwald, war von der Entscheidung nicht überrascht. „Gerüchte über den Rückzug gab es schon in den vergangenen zwei Wochen. Für den Frauenfußball im Bezirk Schwarzwald ist es bedauerlich, aber wenn ein Verein keine Spielerinnen mehr hat, um die notwendige Qualität für die Liga mitzubringen ist es nachvollziehbar, dass rechtzeitig die Reißleine gezogen wird, um sich kommende Saison nicht als „Kanonenfutter“ abschießen zu lassen. Dies wäre weder den verbleibenden Spielerinnen noch den Gegnern zuzumuten.“

Verbandsliga: Sportfreunde Neukirch – ESV Freiburg (Samstag, 17 Uhr). Nach dem angekündigten Rückzug der Bad Dürrheimerinnen dürfte Neukirch den Ligaerhalt in der Tasche haben. Allerdings ist Trainer Dirk Huber eines wichtig: „Ich möchte Klarheit nach dem Abpfiff, damit wir wissen, woran wir sind. Natürlich wollen wir trotzdem noch ein gutes Spiel machen und aus eigener Kraft sportlich den Klassenerhalt sichern.“

Landesliga: FV Marbach – SG Mettenberg/Schluchsee/Feldberg (Samstag, 15 Uhr). Hochspannend wird es am Samstag für die Marbacherinnen. Das Team von Trainer Holger Rohde ist mit 47 Punkten Zweiter hinter dem FC Hausen im Wiesental (48) und vor dem SV Deggenhausertal (46). Hausen und Deggenhausertal treffen am letzten Spieltag aufeinander. Alle drei Teams können noch Meister werden. Rohde: „Wir müssen gegen den Tabellenletzten Mettenberg unsere Hausaufgaben machen und gewinnen. Zudem darf Hausen in Deggenhausertal nicht gewinnen. Spielen wir nur unentschieden und Deggenhausertal gewinnt, wäre diese Mannschaft sogar Meister. Mein Puls wird in den 90 Minuten extrem hoch sein, zumal ich via Handy permanent über den Spielstand im Bilde bin.“ Seinen Spielerinnen wolle er aber während der Partie nichts verraten.

FC Grüningen – SV Worblingen (Samstag, 15 Uhr). Den vierten Platz hat Grüningen bereits sicher. Dennoch ist Trainer Matthias Limberger nach Rang eins in der Winterpause nicht zufrieden: „Nach einer für uns enttäuschenden Rückrunde wollen wir aber zum Abschluss der Runde gegen den Absteiger nochmals drei Punkte holen und uns positiv in die Sommerpause verabschieden.“