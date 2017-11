Eishockey Pat Cortina und Jürgen Rumrich analysieren die Situation bei den Wild Wings

Eishockey: Nach sechs Spielen in zwölf Tagen und der Rückkehr von Damien Fleury analysieren Trainer Pat Cortina und Manager Jürgen Rumrich die Situation bei den Schwenninger Wild Wings

Herr Cortina, aus den vergangenen drei Spielen holten die Wild Wings nur einen Punkt. Wie fällt Ihr Fazit kurz vor der Deutschland-Cup-Pause aus?

Cortina: Wir sind am Dienstag beim 1:4 gegen Bremerhaven an unsere Grenzen gestoßen. Das tut mir sehr leid für die Mannschaft und die Fans, aber wir wussten, dass dies angesichts des sehr engen Terminplans kommen würde. Jetzt geht es darum, wie wir darauf reagieren. Wir müssen aus diesen Situationen lernen, denn sie werden vermutlich wieder kommen.

Wie viel hat das mit der Verletzungsmisere zu tun?

Cortina: Es hat sowohl mit den Verletzten als auch mit dem durch die Olympischen Spiele sehr gedrängten Spielplan zu tun. Man muss sehen, dass durch die Verletzten alle anderen Spieler sehr viel mehr spielen müssen als sie eigentlich sollten. Dadurch werden sie müde oder krank und damit sieht das Training auch nicht so aus wie gewünscht. Es fehlen die Regenerationszeiten, das Konditionsniveau geht nach unten. Wir sind schon froh, dass die Pause jetzt kommt. Allerdings haben wir zuvor noch zwei wichtige Spiele gegen Düsseldorf und Augsburg.

Wie sehr hilft bei den personellen Sorgen die Verpflichtung von Angreifer Damien Fleury?

Cortina: Er wird sicherlich neue Energie und viel Begeisterung mitbringen. Aber wir sollten auch vorsichtig sein und nicht sofort zu viel von Damien erwarten. Er freut sich wieder hier zu sein und wir freuen uns auf ihn, aber in erster Linie geht es darum, als Team weiter hart zu arbeiten.

Wie sind Sie nach 19 Saisonspielen generell mit der Mannschaft zufrieden?

Cortina: Wir spielen aktiv, wir sind läuferisch gut, wir verteidigen gut. Die Mannschaft geht den Weg, den wir gehen wollten. Aber wir sind noch nicht angekommen, es reicht noch nicht. Es geht darum, ob wir jetzt zufrieden oder noch hungrig sind. Und ich glaube und weiß, dass die Mannschaft hungrig ist. Die Spieler wollen sich jeden Tag verbessern, diesen Willen spürt man.

Rumrich: Das ist genau der Prozess, um den es uns geht. Wir wollten Spielertypen, die sich weiterentwickeln können und wollen. Genau das sehen wir jeden Tag. Das gilt auch für die gesamte Organisation. Die Trainer, die Betreuer und die Gesellschafter wollen sich ebenfalls weiterentwickeln. Wir haben diesen Weg, mit jüngeren deutschen Spielern zu arbeiten, vor zweieinhalb Jahren begonnen und ich denke, wir sehen eine Entwicklung. Dazu braucht es ein Stück weit Geduld, aber vor allem Kontinuität. Jeder Einzelne muss natürlich seine Leistung bringen.

Cortina: Genau. Es geht dabei auch um Leidenschaft. Das ganze Trainerteam mit Petteri Väkiparta, Ilpo Kauhanen und Hendrik Kolbert, sowie die Gesellschafter bringen diese Leidenschaft mit. Das spüren die Spieler und sie identifizieren sich deshalb mehr mit diesem Verein. Wir sorgen für professionelle Arbeitsbedingungen und zeigen, dass uns etwas am Verein und an den Spielern liegt. Die Spieler wiederum geben das – und das müssen sie auch – mit ihrer Leistung zurück.

Was macht Sie zuversichtlich, dass man bei den Wild Wings am Ende dieser Saison eine noch deutlichere Entwicklung sehen wird?

Rumrich: Wir glauben alle fest daran, dass dieser Weg der richtige ist. Wir wissen natürlich auch, dass es ein langer Weg wird. Es wird weiter Störungen geben, wir werden hin und wieder auch zwei oder drei Spiele nacheinander verlieren. Aber wichtig ist, dass wir in solchen Situationen auch eine Entwicklung sehen. Das wird entscheidend sein. Wir freuen uns erst einmal, dass wir jetzt da sind, wo wir sind.

Cortina: Der Charakter der Mannschaft macht mich zuversichtlich. Darauf kann ich mich verlassen, darauf bauen wir. Wir haben ein bisschen am Erfolg geschnuppert und das hat uns sehr gefallen. Unser Job ist es jetzt, der Mannschaft aufzuzeigen, was wir dafür getan haben und was es dafür gebraucht hat, um diese kleinen Erfolge zu haben.

Fragen: Tina Tesche