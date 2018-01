Regionalsport Schwarzwald Pat Cortina: "40 gute Minuten reichen nicht"

Wild Wings gastieren am Dienstag bei Eisbären Berlin. Selbstkritische Spieler nach Straubing-Niederlage

Eishockey: Nachdem die Wild Wings mit einer unnötigen 1:2-Heimniederlage gegen Straubing das Jahr 2017 beendeten, wollen die Schwenninger am Dienstagabend mit einem Sieg ins neue Jahr starten. Um 19.30 Uhr gastiert das Team von Pat Cortina bei den Eisbären Berlin.

Bei ihrem missglückten Heimauftritt gegen Schlusslicht Tigers Straubing standen die Wild Wings vor einer schwierigen Ausgangsposition. Die vorherigen drei Spiele waren mental und körperlich extrem anstrengend. Zunächst der Derbysieg in Mannheim, dann die deutliche Niederlage in Augsburg und schließlich der großartige Erfolg gegen Meister München. Und dann kam mit den Straubing Tigers der Tabellenletzte in die Helios Arena. Entsprechend hoch waren die Erwartungen, ein Sieg war quasi Pflicht. Doch es kam anders.

Nach einem sehr schwachen ersten Drittel und einem 0:2-Rückstand kamen die Schwäne zwar etwas besser ins Spiel, doch es reichte nur noch zu einem Treffer. Eine schwer zu erklärende Leistung in den ersten 20 Minuten, was sich auch anschließend an den Aussagen der Protagonisten zeigte. Cortina stellte fest, dass seine Mannschaft am Anfang „nicht bereit“ war. „Wir waren im ersten Drittel zu langsam, nicht aktiv und haben zu lange gewartet“, meinte der Italo-Kanadier und fügte an: „Zudem waren wir nicht diszipliniert genug. Drei Mal Unterzahl kann man sich gegen keine Mannschaft aus der DEL leisten.“ Zwar sah der Übungsleiter anschließend eine Steigerung, doch fehlte ihm weiterhin Entscheidendes: „Die Emotionen waren nicht so da, aber das kann eben einfach auch mal passieren.“,

Verteidiger Kyle Sonnenburg meinte nach der Heimniederlage:. „Die zwei Powerplay-Tore für Straubing haben uns quasi das Genick gebrochen.“ Sonnenburg weiter: „Komischerweise ist es oft so, dass man gegen solche Teams tatsächlich nicht ganz so aufmerksam ins Spiel geht.“ Hinzu kam die körperliche Müdigkeit, speziell was die Defensivkräfte angeht. „Natürlich haben wir die letzten Spiele gespürt, dass wir nur mit fünf Verteidigern gespielt haben“, sagte der Deutsch-Kanadier. „Umso glücklicher waren wir, dass Dominik Bohac wieder dabei war.“.

Uli Maurer deutete nach der Partie deutlich auf das „Fehlverhalten“ der Mannschaft hin: „Wir haben genau so angefangen wie beim Sieg gegen München“, erklärte der derzeit zum Verteidiger umfunktionierte Stürmer. „Das hat gegen München geklappt, weil sie sofort in die Offensive gingen und wir somit tief stehen konnten. Straubing hingegen hat mehr abgewartet und dann das Tempo mit fünf Mann schnell erhöht. Wir haben zu lange gebraucht, darauf zu reagieren.“ Coach Cortina aber reagierte, stellte seine Sturmreihen immer wieder um. Auch Kapitän Will Acton griff geinmal kräftig ein. Der Stürmer versuchte seine Kollegen mit vermutlich nicht ganz freundlichen Worten lautstark zu motivieren. All dies reichte aber eben an diesem Nachmittag nicht.

Alles in allem ist die Niederlage auch kein Beinbruch. Jedes Team in der DEL hat mit derartigen „Hängern“ zu kämpfen, auch bedingt durch den extrem eng getakteten Zeitplan. Zeit für eine ausführlichere Analyse bleibt kaum, denn schon am Dienstagabend geht es gegen die Eisbären Berlin weiter. Nach einer eher kurzen gemeinsamen Silvesterfeier machten sich die Wild Wings bereits am Neujahrsmorgen auf den Weg in die Hauptstadt. „Natürlich sind die Berliner eine sehr gute Mannschaft“, meinte Cortina angesichts der erneut schwierigen Aufgabe. „Aber zunächst einmal müssen wir sicherstellen, dass wir 60 Minuten im Spiel sind und nicht nur 20 oder 40. Gegen Berlin reichen 40 gute Minuten nicht.“

Eigentlich hatte das Wild Wings-Team vor Saisonbeginn Flugtickets für diese Reise nach Berlin gebucht. „Leider ist die Fluglinie, mit der wir fliegen wollten, mittlerweile insolvent. Deshalb müssen wir nun einen Tag früher mit dem Bus fahren“, verriet Uli Maurer vor der Abfahrt.