Regionalsport Schwarzwald Panthers wollen das Dutzend voll machen

Schwenninger Basketballer in Langen gefordert. Erstes Spiel des Jahres traditionell schwer

Basketball, Regionalliga: TV Langen – Wiha.Panthers VS (Samstag, 19.30 Uhr). (mst) Die Akkus sind wieder voll, die Sinne geschärft – hochmotiviert gehen die Basketballer der Wiha.Panthers VS den zweiten Teil ihrer „Mission Aufstieg“ an.

Nach dem Weihnachtsspiel gegen Fellbach bat Trainer Alen Velcic seine Mannschaft nach vier freien Tagen am 28. Dezember zum Trainingsauftakt. Da die Panthers allerdings als einzige Mannschaft – gemeinsam mit Fellbach – in der Woche vor Weihnachten spielten, hatten sie auch die kürzeste Pause. Ein Nachteil? „Gerne hätten wir uns noch sieben Tage länger erholt. Dagegen sind wir im Gegensatz zu den anderen Teams noch im Rhythmus.“ Seit Ende November bestritten die Panthers nur zwei Spiele und hatten nach jedem Spiel immer eine Woche Pause. Sie sind also 14 spielfreie Tage gewohnt. In den wenigen Tagen vor dem ersten Spiel im neuen Jahr stand vor allem Kondition im Vordergrund.

Traditionell haben die Schwenninger im ersten Spiel nach dem Jahreswechsel ihre Probleme. Die letzten beiden Partien zum Rückrundenauftakt gingen gegen Kaiserslautern und Tübingen jeweils verloren. „Damals hatten wir entweder Verletzungspech oder eine schlechte Vorbereitung“, so Trainer Velcic. Für den dritten Fehlstart hat der Trainer diesmal also keine Argumente. Alle Spieler sind voll belastbar und absolvierten eine intensive und fokussierte Vorbereitung. Nur Torben Tönjann war zwei Tage lang krank, ist aber wieder im Mannschaftstraining.

Ein Sieg soll also her. Nicht nur, um der Fehlstartserie ein Ende zu setzen, sondern auch, um den Siegeszug fortzuführen. Elf Spiele in Serie gewannen die Raubkatzen. Nun wollen sie das Dutzend voll machen. Der zwölfte Sieg in Folge würde sie in eine ausgezeichnete Lage für die verbleibenden schweren Spiele im Januar bringen. In den nächsten Wochen warten noch Kellerkind Lich und die starke Reserve aus Tübingen auf die Panthers. Dazwischen steht aber noch das Gipfeltreffen gegen Liga-Primus Speyer an.

Zunächst einmal muss aber der TV Langen besiegt werden. Die „Giraffen“, wie sie sich selbst nennen, spielen bisher eine starke Saison und stehen mit neun Siegen hinter dem unumstrittenen Spitzentrio auf Platz vier. Sind sie also „Best of the Rest“? „Wir haben uns sehr gut auf Langen vorbereitet und jedes Detail auf Video angeschaut. Sie spielen sehr strukturiert und haben mit Markus Kühn einen guten Trainer“, lobt Velcic.

Der TV Langen ist seit den Siebzigern eine gute Adresse in Basketball-Deutschland. In den 80ern und 90ern pendelten die Giraffen ständig zwischen Bundesliga und der Zweitklassigkeit, ehe sie bis 2010 in der ProA spielten. Danach folgte der langsame Absturz in die Regionalliga. In dieser Saison haben sie sich mit dem ehemaligen Bundesliga-Center Ruben Spoden und dem amerikanischen Flügelspieler Nick Smith stark verstärkt. Smith ist mit 23,1 Punkten pro Partie drittbester Scorer der Liga, zudem führt er sein Team bei den Rebounds an. Die Panthers sind also gewarnt. „In Langen ist es für Gäste sehr unangenehm. Wir stellen uns auf eine hitzige Atmosphäre ein. Wir sind aber zuversichtlich“, blickt Velcic voraus.