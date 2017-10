Regionalsport Schwarzwald Panthers wollen Fehlstart vermeiden

Schwenningen gegen Tübingen unter Zugzwang. Trainer Velcic fordert Härte und Disziplin

Basketball, Regionalliga: Wiha.Panthers Schwenningen – SV 03 Tigers Tübingen (Samstag, 20 Uhr). Die Panthers Schwenningen wollen auf die Auswärtsniederlage in Speyer eine Reaktion zeigen und am Samstag vor eigenem Publikum wieder in die Spur finden. Es kommt zum Topspiel gegen den noch ungeschlagenen SV 03 Tübingen.

Nach dem mühevollen Auftaktsieg gegen Lich und der phasenweise deutlichen Schlappe in der Domstadt droht den Schwenningern nun ein Fehlstart. Trainer Alen Velcic will die Lage vor dem dritten Spieltag nicht überbewerten. „Niederlagen gehören zum Sport dazu. Uns war klar, dass wir nicht ungeschlagen durch die Saison marschieren werden. Es ist sicher leichter, Rückschläge zu Beginn einer Saison zu verarbeiten als gegen Ende, weil der Druck noch nicht so hoch ist.“

Statt auf mentaler Ebene arbeiteten die Raubkatzen unter der Woche vielmehr inhaltlich. „Wir haben die richtigen Lehren aus der Partie gegen Speyer gezogen. Wir müssen härter und disziplinierter spielen. Das haben die Jungs in den Trainings auch sofort umgesetzt. Unsere Einstellung wird am Samstag hoffentlich anders sein als zuletzt“, so Velcic. Zudem stellte das leidige Thema Ballverluste ein zentraler Punkt der Einheiten dar. Velcic: „Wir haben nach zwei Spielen mit 42 die meisten Turnovers der Liga. Wenn wir die beste Mannschaft sein wollen, dann kann das so nicht weitergehen.“

Aufbauspieler Darius Pakamanis wird aufgrund einer Muskelverhärtung in der Wade gegen Tübingen weiterhin fehlen. Das übernächste Spiel gegen Karlsruhe/Hockenheim soll hingegen ein realistisches Ziel sein. Nikola Fekete, der aus dem Spiel in Speyer leichte Blessuren davontrug, ist wieder voll belastbar.

Einen breiten Kader werden die Schwenninger auch benötigen, wenn sie die zwei Zähler am Samstag im Südwest-Derby in der Deutenberghalle behalten wollen. Das Reserveteam der Bundesligamannschaft Walter Tigers Tübingen hat in der Vorsaison den Abstieg in die zweite Regionalliga haarscharf vermieden und sich im Sommer deutlich verstärkt. Velcic: „Wir haben den Gegner intensiv analysiert. Die Tübinger Spieler sind gut geschult. Ihre Stärke ist ihre erste Fünf.“ Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die Tiefe des Kaders Chancen für die Raubkatzen eröffnet. Velcic hofft: „Unsere Bank ist besser besetzt. Das könnte am Samstag ein Vorteil werden.“

Auf der anderen Seite besticht das Team von Trainer Claus Sieghörtner bisher vor allem in der Defensive. Nach zwei Spielen haben die Tübinger die wenigsten Punkte zugelassen. Mit knapp 40 Prozent Trefferquote ist die Mannschaft aus der Universitätsstadt zudem auch von der Dreierlinie gefährlich. Das Derby am Samstag stellt folglich für beide Mannschaften einen richtungsweisenden Gradmesser dar.